A un año del Wandagate, el escándalo que cambió por completo las vidas de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez: el triángulo amoroso más comentado de los últimos tiempos

16 de octubre de 2021: Wanda Nara irrumpe en Instagram con un sorpresivo mensaje: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Acto seguido, deja de seguir en su cuenta a Mauro Icardi, su marido y padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Todo apuntaba a que la destinataria era nada más ni nada menos que Eugenia La China Suárez, pero eso se confirmaría horas más tarde.

16 de octubre de 2022: Lejos del futbolista, la empresaria volvió a trabajar en la Argentina, siendo una de las investigadoras de ¿Quién es la Máscara?, y está envuelta en rumores de romance con L-Gante. Icardi, por su parte, relegado del PSG, siguió su carrera en un club de Turquía.

El año que le cambió la vida a Wanda Nara

La mediática tenía una vida de ensueño, o al menos eso mostraba en las redes: mansión de lujo en París; familia ensamblada con Icardi, que por entonces jugaba en el PSG y se codeaba con las máximas estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi, Ángel Dí María y Kylian Mbappé; viajes por el mundo; demostraciones de amor en las redes...Nada hacía suponer la tormenta que se avecinaba. Pero unas semanas antes de esa famosa story dirigida a la actriz, Wanda había decidido dejar por unos días a sus hijos al cuidado de su marido y emprender un vuelo rumbo a Milán junto a su hermana Zaira. ¿El objetivo? Presenciar la Semana de la Moda en esa ciudad italiana y aprovechar el tiempo juntas. Lo que nunca imaginó es que, durante su ausencia, el jugador iba a concretar un encuentro con la ex Casi Ángeles, con quien ya desde hacía un tiempo venía intercambiando mensajes.

Wanda Nara y Mauro Icardi, cuando todo era idílico entre ellos

Según había detallado días más tarde Yanina Latorre, fue el mismo Icardi quien habría reservado la habitación del hotel de la capital francesa en la que se vio con la actriz. “No sé si lo pagó él el cuarto porque capaz se lo dan gratis y fue después del partido”, dijo la panelista en esa oportunidad, que también aclaró que no llegaron a concretar el encuentro sexual. Además, también contó que todo lo había hecho en complicidad con Jakob von Plessen, el esposo de Zaira. ¿Dónde estuvo Jakob mientras Mauro visitaba a la China en un hotel? Según dijeron, él no quiso ir a la casa de Wanda para que si ésta veía las cámaras, no sospechara de que su marido no estaba, por lo que para apoyar al futbolista, se quedó durmiendo en el auto.

En ese entonces, el jugador se mostró desesperado en las redes sociales para conseguir el perdón de su mujer, algo que consiguió semanas después y justo unos días antes de que ambos le concedieran una entrevista a Susana Giménez, donde detallaron todo lo que había ocurrido.

La China, por su parte, cansada de ser el foco de los haters, emitió un comunicado: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, había sido una de sus frases más resonantes.

Pero el tiempo parece no haber sido suficiente para que Wanda olvide la infidelidad, y finalmente el 22 de septiembre de este año terminó confirmando lo que ya era un secreto a voces: el final de su matrimonio.

La China Suárez, la señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Efectos colaterales

Como era de esperar, a Zaira no le gustó la actitud cómplice de su marido con Icardi. En los siguientes meses, tuvieron varias idas y vueltas, en las que la propia modelo reconoció la crisis, hasta que finalmente confirmó la ruptura con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó a fines de septiembre en sus stories de Instagram. La menor de las Nara nunca admitió el motivo de la separación, pero es claro que los problemas entre ellos comenzaron cuando Jakob encubrió al futbolista.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen no pudieron superar la crisis que comenzó luego de que a él se lo acuse de encubrir a Icardi

Pero este conflicto no sólo se cobró dos matrimonios, sino también un grupo de amigas: el que conformaban Zaira junto a Paula Chaves, Mery del Cerro y, justamente, la China Suárez. Hasta antes del denominado Wandagate, eran un grupo inseparable, pero la hermana menor de la empresaria no pudo perdonar la traición de la actriz a su hermana. Y el resto de las integrantes se puso de su lado, lo que aisló a Eugenia. “Sos un sorete, una basura”, fue la frase que, según reveló Yanina Latorre, le habría dicho Chaves a la China. Si bien ninguna de ellas habló abiertamente del tema, la que más la apoyó fue Chaves. “No me pelee con nadie. Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero bueno, a mí me duele y me apena la situación”, había dicho la esposa de Pedro Alfonso.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves eran amigas inseparables hasta el momento en el que estalló el Wandagate

La vida amorosa de la China tampoco quedó libre de consecuencias. Cuando estalló el escándalo, ella hacía apenas dos meses se había separado de Benjamín Vicuña. Todo parecía haber sido en buenos términos, pero lo cierto es que el actor chileno se mostró muy incómodo con todas las repercusiones mediáticas en torno a su ex. Y, si bien en un principio salió en su defensa, luego se supo que la relación entre ellos quedó resentida y solo se hablaban por estrictas cuestiones vinculadas a Magnolia y Amancio, sus hijos en común.

Luego, la actriz tuvo un inesperado y fugaz romance con el español Armando Mena Navareño, a quien conoció durante su estadía en ese país europeo mientras grababa la película Objetos. Él incluso llegó a venir de visita a la Argentina para su cumpleaños, en marzo. Pero el noviazgo no prosperó y, en mayo, ella confirmó su relación con Rusherking, con quien aún hoy sigue en pareja y, según se puede ver en sus redes, más enamorada que nunca.

Luego de su affaire con Icardi, China Suárez tuvo un fugaz romance con el español Armando Mena Navareño

En mayo, la China Suárez oficializó su relación con Rusherking

Otra sorpresiva consecuencia fue el acercamiento entre Wanda y su ex Maxi López, con quien hasta entonces tenía una muy tensa relación por desacuerdos económicos respecto a la manutención de sus tres hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto. En medio del conflicto marital de la empresaria, el exfutbolista sumó su apoyo haciéndose cargo de los niños, para no involucrarlos en el escándalo. Incluso, también sumó a sus paseos familiares a Isabella y Francesca.

Además, dejaron de hablarse por intermedio de abogados y llegaron a un acuerdo por la famosa casa de Santa Bárbara, ubicada en Benavidez, que finalmente se quedó ella. A su vez, según se había informado el año pasado, existen otros dos departamentos, uno de ellos en la calle Arévalo, que quedaron a nombre de él. “Más allá que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”, expresó Ana Rosenfeld un comunicado que envió a Teleshow.

En tanto, semanas atrás, cuando se confirmó que López y su pareja Daniela Christiansson esperaban su primer hijo, Wanda fue una de las primeras en felicitarlos en las redes sociales. “Felicidades, se agranda la familia” escribió y etiquetó a su ex.

Wanda Nara y Maxi López lograron firmar la paz y ya no tienen cuentas pendientes

La nueva vida de Wanda y Mauro

Los problemas personales de Icardi repercutieron sin dudas en su carrera profesional. Lejos de querer escándalos mediáticos, el PSG decidió no tenerlo más en cuenta y por eso es que su esposa -que también es su representante y por entonces no había anunciado la ruptura definitiva-, trabajó a contrarreloj para encontrarle un club. Finalmente, terminaron llegando a un acuerdo con el Galatasaray de Turquía, país al que tuvieron que trasladarse con todos sus hijos.

Cuando Icardi firmó con el Galatasaray de Turquía, toda la familia fue a apoyarlo

Mientras tanto, la mediática aprovechó su exposición y firmó un contrato con Telefe para ser una de las investigadoras de ¿Quién es la Máscara? Pero al mismo tiempo, tuvo la idea de convocar nada más ni nada menos que a L-Gante para la campaña de su marca de ropa deportiva. A partir de allí, surgieron un sinfín de rumores de romance entre ellos, que ella misma se encargó de alimentarlos con algunos gestos cómplices que tuvo con el cantante en las redes sociales.

En las últimas semanas, Wanda y L-Gante se mostraron muy cerca: los rumores de romance entre ellos fueron (y siguen siendo) inevitables

Lo cierto es que el miércoles por la tarde, Icardi finalmente rompió el silencio y salió a desmentirla en una trasmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram. “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, sostuvo el delantero. En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó. Por el momento, Wanda se mantiene en silencio, pero con provocadores gestos: estuvo filmando un videoclip con el referente de cumbia 420, que seguramente dé mucho que hablar.

SEGUIR LEYENDO: