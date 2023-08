Ximena Capristo habló de la salud de Silvina Luna: “Los dolores que tenía eran terribles”

Ximena Capristo dio detalles de la salud de Silvina Luna (Video: LAM, América)

Desde hace más de 3 meses que Silvina Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires como consecuencia de la infección por una bacteria que la tuvo al borde de la muerte. Cabe recordar que su estado general estaba muy deteriorado por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insufiencia renal aguda producto de las cirugías estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el 2011, cuando le colocó sustancias muy peligrosas para el organismo, en cantidades muy extensas.

Por estos días, además, se le suma un nuevo problema para su salud: se contagió Covid-19, según lo confirmó en el día martes la periodista Andrea Taboada. Así las cosas, es poco lo que se sabe acerca de su estado ya que su hermano Ezequiel resguarda todo tipo de información. Al aire de LAM, su amiga Ximena Capristo, que estuvo como angelita invitada en el ciclo de América, dio detalles de cómo se encuentra la modelo.

“¿Vos sabés algo de Silvina? Ayer Andreíta Taboada había dicho en lo de Mariana que había contraído Covid, yo le pregunté a Ezequiel, a su hermano, y por ahora no tuve respuesta”, le preguntó al aire Ángel De Brito. Y la mujer de Gustavo Conti relató: “Lo que pasa es que Ezequiel quiere como blindar el tema para que no haya información, por una cuestión de que ella todo el tiempo sube y baja. Está un poquito mejor y después recae, por eso no se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo”.

Acto seguido, la actriz continuó: “Pero bueno, dentro de su cuadro crítico, Silvina está mejorando día a día”. Luego, se refirió al contagio reciente que se confirmó en los últimos días. “Y bueno, esto que dijo Taboada del Covid y demás es cierto. Sé que la información salió de una fuente del Hospital Italiano, tengo entendido que ella está vacunada para el virus así que es algo leve”, reveló su amiga a quien había conocido cuando ambas participaron en una de las emisiones de Gran Hermano.

Ximena Capristo dio detalles de la salud de Silvina Luna (Instagram)

“Es una complicación más”, aclaró De Brito. “Sí, obvio, todo es una complicación. Son todas complicaciones. También estar tantos meses adentro de un hospital genera muchas complicaciones. Pero es imposible sacarla de ahí, imaginate que a ella la dializan para mantenerla con vida”, sumó Capristo con conocimiento sobre el cuadro que atraviesa Silvina.

Luego, se refirió a los dolores que manifestaba la exparticipante de El Hotel de los Famosos desde que comenzó a experimentar las consecuencias del metil metacrilato que Lotocki le colocó adentro de su cuerpo cuando le realizó la cirugía estética en la zona de los glúteos.

“Lo que contaba recién Gabriela (Trenchi) al aire acerca de los dolores, es verdad, yo lo vivía con Silvina todo el tiempo. Eran terribles. Se sentaba y le dolía muchísimo la espalda, por ejemplo, y todo le dolía”.

Ximena Capristo contó cómo está el cuadro grave de salud de Silvina Luna (Archivo)

“Todas tienen dolor”, comentó Yanina Latorre, mientras que la angelita invitada agregó: “Y tantas otras chicas que sufren en silencio, que no quieren contar y que son muy famosas”. En el caso de Trenchi, esta última semana debió ser internada también en el Hospital Italiano debido a un desorden gástrico que le produjo la medicación que ingiere para paliar los dolores derivados de una presunta mala praxis practicada por el polémico Aníbal Lotocki. En el año 2015, el cuestionado cirujano le había colocado unos hilos tensores en los glúteos, pero el material utilizado en la intervención le afectó a su salud general hasta el día de hoy.

