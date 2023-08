Quién es el italiano que habría conquistado el corazón de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro disfruta de unas vacaciones en Europa

A principios del año 2021, Floppy Tesouro anunció oficialmente su ruptura con Rodrigo Fernández Prieto, el hombre con el que contrajo matrimonio y con quien tuvo a Moorea, su única descendiente. A pesar de que ambos hicieron esfuerzos por reavivar la relación, no lograron consolidar su vínculo y llegaron al consenso de que la decisión más adecuada era continuar sus vidas por rutas distintas.

Tras ello llegaría el tiempo de comenzar una relación con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira, aunque luego de esa ruptura, hace casi un año, fueron varias las instancias en las que se la relacionó con diferentes hombres. Así las cosas por ejemplo, para el último festejo de su cumpleaños, el número 38, el pasado mes de abril, se la vinculó con un joven empresario de nombre Francisco y dueño de una marca de indumentaria aunque la modelo se encargó de desmentirlo.

Entonces, la cotidianidad de Tesouro se ha centrado en la educación y crianza de su hija, su rol como influencer en redes sociales, sus rutinas de ejercicio que resaltan su pasión por el fitness y, predominantemente, en aprovechar cualquier oportunidad para viajar. En una de sus más recientes aventuras, específicamente de la que acaba de regresar, se sugiere que la modelo podría haber entablado un nuevo vínculo amoroso.

Según lo documentado en su perfil de Instagram, Tesouro disfrutó del clima veraniego europeo en compañía de amigos, recorriendo lugares como Madrid, y culminando sus vacaciones en las paradisíacas playas de Ibiza. Es en este último destino donde se presume que Biagio Consalvo hizo su aparición en la vida de la modelo.

La imagen de Floppy Tesouro y Biagio Consalvo compartida por LAM

El joven originario de Caserta, Italia, fue señalado por Ángel de Brito en su cuenta de Twitter como el posible nuevo interés romántico de Tesouro. Esta suposición fue respaldada no solo por la interacción que ambos han tenido en redes sociales, donde se siguen mutuamente, se otorgan “likes” en sus publicaciones y, en una ocasión, Tesouro comentó con un emoji de fuego una de las fotografías de Consalvo, sino también por una fotografía que los muestra caminando juntos. “Biagio vive en Miami y comparten mucho tiempo allá porque Floppy está mucho ahí también. Él se dedica a los bienes raíces como su exmarido”, agregó el periodista.

Biagio Consalvo, el hombre que fue fotografiado junto con Floppy Tesouro

En su cuenta de instagram, donde cuenta con casi 1.5 millones de seguidores, Tesouro reconoció estar “con los ojos achinaítos de tanto sonreír”, además de asegurar que pasó unas “vacaciones más que soñadas” acompañando estas palabras por distintas imágenes que la muestran en Ibiza y en Madrid.

Durante una entrevista reciente en República Z, Floppy contó que por lo general las charlas con los hombres suelen empezar a través de las redes sociales. Además, se preocupa por investigar un poco sobre la vida de la persona y si se siente “conectada” apuesta a generar un vínculo, sino lo deja pasar. También reveló por qué no le gustar tener sexo casual: “No digo que esté mal, lo he tenido tampoco soy una carmelita descalza, soy angelical pero no boluda He tenido, pero no es mi lugar cómodo. A mí me gusta llegar a mi casa y tener a alguien con quien mirar una serie en cucharita. Soy romántica”.

Una de las imágenes compartidas por Biagio Consalvo

Cuando le preguntaron qué cosas no le gustaban de un hombre, ella respondió: “Que no sea compañero, que sea egoísta. En una pareja es 50 y 50. Es importante el diálogo, si no habla en una cita me mato. Yo hablo mucho y la verdad es que siempre tuve suerte, pero es un embole si no te habla”.

Luego, reconoció que ciertos hombres se sienten intimidados porque es famosa. “Algunos me preguntan si me pueden saludar, se intimidan. Otros piensan que no voy a dar bola”, manifestó. Y señaló que si un hombre le gusta, no suele ir a encararlo. “Soy chapada a la antigua... a mí me tienen que dorar la píldora como dice mi mamá, me gusta que me endulcen el oído”, cerro entre risas.

