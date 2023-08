Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, dio detalles de su mega fiesta de 15: alfombra verde, cambios de look e invitados famosos

El hijo de Flor Peña adelantó cómo será su Fiesta de 15 (Video: "A la Barbarossa", Telefe)

Juan, el hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, cumple 15 años el próximo 20 de octubre y para celebrarlo hará una tradicional Fiesta de 15. “Los hombres también pueden festejar”, había dicho la actriz ante la repercusión que generó la noticia. Invitado a A la Barbarossa, por Telefe, el adolescente contó detalles del mega evento cuya organización está a cargo de Claudia Villafañe. La exmujer de Diego Maradona lidera la empresa Plan V desde hace muchos años y ha organizado diferentes casamientos y fiestas de otros famosos, como el de Florencia Peña con Ramiro Ponce de León, y así como también lo está haciendo con la boda de Sol Pérez y Guido Mazzoni.

Por un lado, el joven contó que él le había planteado a su madre compartir un viaje como regalo de su cumpleaños. “Quería recorrer Europa porque no conozco”, contó en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe. Y fue la propia Flor Peña quien lo incentivó a que hiciera una fiesta. “Después, yo supe construir la idea”, dijo quien aceptó de inmediato la propuesta y comenzó a organizarla.

Así las cosas, Juan Otero detalló que será una “fiesta temática, moderna y con mucho glitter”, y que predominará el verde -su color favorito- tanto en el cotillón como en la ambientación y en la decoración de la mesa principal en la que estará sentado junto a sus amigos íntimos. Así como también en la alfombra para recibir a sus invitados. Como si fuera una entrega de premios -en la que comúnmente es roja-, cada uno de los que llegue al salón desfilará por una alfombra verde. Allí mostrarán sus respectivos looks y también serán entrevistados por Dan Breitman, quien está casi confirmado que estará a cargo de la previa, como si fuera la conducción en vivo de un evento.

Si bien todavía no lo tiene diseñado, su look también será verde y tendrá dos cambios: uno para entrar a la fiesta, que lo hará bailando una coreografía de “Problem”, de Ariana Grande, junto a una amiga; y un traje para usar durante el resto de la noche. Sobre su último diseño, contó que es probable que sea de una reconocida marca que ya lo tiene hecho.

“Quiero que sea una Fiesta de 15 tradicional, pero que la haga un hombre”, dijo Juan y aclaró que no hay un código de vestimenta y tampoco le exigirá a sus invitados que vayan de verde como lo hará él. Por su parte, detalló que habrá livings para que cada uno se siente en donde quiera. “Las mesas generan más estructura y yo quiero algo descontracturado”, explicó y aclaró que los mayores sí tendrán un lugar asignado.

También adelantó que si bien todavía no lo definió, habrá souvenir para cada uno de los presentes y que su intención, claro, es que sea de su color preferido. “El tema es que ¿quién usa verde? Por ahí una riñonera”, deslizó Juan, que estaba parado sobre una pizarra en la que anotó algunos detalles de la fiesta en la que no habrá vals. Y advirtió que le gustaría un show de El Polaco en vivo.

Por su parte, indicó que le gustaría que su madre le regale la última versión de un teléfono celular y si tuviera que soñar a lo grande, le pagaría a Dua Lupa para que haga una presencia en su fiesta. Y de las figuras locales, quisiera a La Joaqui, actual compañera de su madre en el jurado de Got Talent: “Me gusta su música y a mis amigos también”.

Con respecto a los famosos invitados, Juan aseguró que “no pueden faltar” los amigos de su madre Elizabeth La Negra Vernaci, Lizy Tagliani y Marley. “Sin ellos, no hay fiesta”, bromeó el adolescente.

También habrá un momento emotivo de la noche junto a sus padres: “Yo voy a cantar con mi mamá y mi papá va a tocar”, dijo sobre el momento familiar que se dará cuando en el salón se emita un video con fotos de su infancia.

Por otro lado, en diálogo con LAM, Juan Otero se refirió a las posibles críticas que puede llegar a recibir por hacer una Fiesta de 15. “No me enoja porque ya sé que es una cuestión social. Es difícil cambiar de un día para el otro. Si no estás de acuerdo no comentes porque no cambia en nada. Sí me parece perfecto que después de esto los chicos que quieran hacer Fiesta de 15 la van a poder hacer. Sin más explicaciones. ¿Porque soy un hombre y quiero hacer Fiesta de 15 tengo que explicar? No me fijo en el afuera, voy a divertirme y a disfrutar”, enfatizó el adolescente.

Y al ser consultado sobre la reacción de su padre ante el planteo de la celebración, indicó: “A mi viejo le re copó. Él es medio out (fuera) de los medios. No entiende mucho lo que voy a hacer, pero porque tampoco entiende lo que es una Fiesta de 15. Me pregunta qué se tiene que poner. Pero se va a sorprender”, dijo sobre Mariano Otero.

Florencia Peña y Mariano Otero tuvieron dos hijos: Tomás y Juan

