Sol Pérez prepara su boda con Guido Mazzoni: una fiesta multitudinaria, shows musicales variados y un cura cercano al Papa

Sol Pérez y Guido Mazzoni (@lasobrideperez)

“Un día vamos a ir a casarnos sin que nadie se entere”, bromeó semanas atrás Sol Pérez sobre la boda que celebrará con Guido Mazzoni, con quien está de novia desde el 2018 y quien le hizo una romántica propuesta en julio del año pasado sobre un barco en el Mar Mediterráneo durante unas vacaciones en Europa. Desde entonces, la pareja puso manos a la obra y planeó todos y cada uno de los detalles de la fiesta que será dentro de tres meses.

Sin embargo, en diálogo con Teleshow, la panelista confirmó la fecha en que dará el sí con el dueño de unas de las cadenas más importantes de crossfit en la Argentina. La pareja pasará por el Registro Civil el miércoles 15 de noviembre por la tarde, mientras que la ceremonia religiosa y la fiesta tendrán lugar 10 días después, el sábado 25.

“Está todo encaminado. Por ahora, viene bastante bien”, dijo Sol sobre los detalles de la organización que está a cargo de Claudia Villafañe y su empresa de eventos Plan V. Por caso, las mujeres se reúnen semanalmente cada martes por la mañana para estar al día con cada una de las cuestiones que surgen y que hay que definir sobre la fiesta que se realizará en el Hotel Sofitel de Cardales y que contará con aproximadamente 400 personas. “Estamos viendo la cantidad de invitados, no terminamos de cerrar la lista”, aclara al respecto la futura abogada.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casan en noviembre (@lasobrideperez)

Por otro lado, la encargada del vestido de novia que lucirá Sol será la diseñadora Verónica de la Canal, quien ya la ha vestido en otras oportunidades como fiestas privadas, eventos y Martín Fierro.

“Les voy a mostrar todo el proceso”, anticipó la panelista en las redes sociales anunciando que compartiría con sus casi seis millones y medio de seguidores cómo se prepara para el gran día, sin revelar nada sobre el modelo que dejará ver recién el mismo 25 de noviembre cuando llegue al altar a encontrarse con Guido.

En tanto, su futuro marido estará vestido por la exclusiva marca Etiqueta Negra. Con respecto al look para la unión civil, la panelista aseguró que aún no lo definió, no está segura de lo que quiere usar.

Sol Pérez ya comenzó las pruebas de su vestido de novia con la diseñadora Verónica de la Canal (@lasobrideperez)

Y sobre el festejo que realizarán el mismo 15 de noviembre por la tarde luego de haber firmado en el Registro Civil, advirtió: “Todavía está todo parado. Estamos terminando de organizar todo el casamiento”. En tanto, sostuvo que será una celebración íntima para sus amigos y familiares más cercanos en el restobar Augusta, en el barrio de Palermo.

La fiesta del sábado 25 de noviembre, en tanto, será un mega evento en el que tanto Sol como Guido se están encargando de cada detalle junto a Claudia Villafañe. La ambientación del salón estará a cargo de Ramiro Arzuaga. Además, los 400 invitados bailarán al ritmo del reconocido DJ y amigo de la pareja Tommy Muñoz. Y en determinado momento de la noche, habrá un show especial de la banda Los Totora.

Por otro lado, semanas atrás, Sol Pérez y Guido Mazzoni visitaron a Georgina Barbarossa en su programa de Telefe y contaron la particular historia del cura que encabezará su ceremonia de casamiento y que lo vincula de manera directa con el Papa Francisco. “Es el único cura que estuvo adentro del Papamóvil”, contó el empresario que definió la información como “un datazo”. Y enfatizó: “El Papa lo invitó y dio una vuelta. Ese fue el dato que a mí me pareció increíble”.

La particular historia del cura que casará a Sol Pérez y Guido Mazzoni (Video: "A la Barbarossa", Telefe)

Seguir leyendo: