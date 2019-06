"Hay días en que estoy despierto hasta las tres de la mañana, y me levanto a las ocho para ir al colegio. Como los sábados no tengo nada que hacer, los viernes puedo estar hasta las seis o siete", revela quien se describe como divertido y buen compañero. "No hace falta que me vengan a despertar más de una vez: a la primera ya me levanto, me cambio y bajo a desayunar", dice, y aclara que prefiere la chocolatada antes que un té.