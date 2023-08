Florencia Peña prepara el cumpleaños de 15 de su hijo: “Los hombres también pueden festejar”

Florencia Peña contó que su hijo Juan festejará su cumpleaños de 15

Este lunes, como invitada en A la Barbarossa (Telefe), Florencia Peña habló de las distintas personalidades de sus tres hijos: Tomás y Juan Otero, frutos de su vínculo con el músico Mariano Otero, y Felipe Ponce de León, de su actual pareja, Ramiro Ponce de León. Y a partir de esto, reveló que su hijo del medio le pidió que le festeje su cumpleaños de 15 a la usanza de las clásicas fiestas que suelen celebrar las mujeres adolescentes al llegar a esa edad.

“A Juan le encanta que yo sea su mamá, le fascina. Él me trae a sus amigas. Y siempre me dice: ‘A mí me encanta que mi mamá sea Florencia Peña’”, comenzó contándole a Georgina Barbarossa, conductora del ciclo.

“Ahora va a festejar los 15. Él cree que los hombres también pueden festejar los 15. Quiere imponer que los hombres también puede festejar los 15 y yo, que soy fiestera. ¿Qué le voy a decir, que no?”, agregó la actriz ante la sorpresa de todos los presentes en el estudio.

Tomás, el hijo de Florencia Peña y Mariano Otero (Instagram)

“Él me dijo: ‘Mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’. Y me encanta”, insistió Florencia, quien el próximo lunes 21 debutará como jurado en Got Talent, a emitirse en la pantalla de Telefe. Y luego dio detalles de la organización de la fiesta, que viene encaminada. “Tiene dos trajes, canción y baile, en la cual estoy involucrada”, dijo.

“En algún momento tengo que cantarle algo. El padre tiene que tocar algo también. Juan va a entrar con una coreografía. Ya está organizando todo”, cerró Florencia sobre el festejo, que será el próximo 20 de octubre, cuando el joven llegue a sus 15.

Florencia Peña

En marzo pasado, Tomás, el hijo mayor de Peña, cumplió 20 años. Cuando nació, la actriz conducía el ciclo El show de la tarde junto a Marley por la pantalla de Telefe y solía bromear con su estado. Ahora ese bebé se convirtió en un hombre y en el día de su cumpleaños, su mamá le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

“¡Feliz cumple Toto! La vida juntos es tan genial. Son tan especial. Tan hermosamente especial. Tenés un corazón tan grande. Sos tan lindo. Por eso te amamos tanto. Sólo deseo que seas libre siempre, para poder ser el que elijas ser. Tu mirada sobre la vida mi alucina. Amo nuestras charlas y nuestras risas. Amo esas carcajadas cuando nos reímos de nosotros. De esta familia loca y hermosa que tenemos. Siempre es un gran plan estar juntos”, escribió la actriz de éxitos como Casados con Hijos en un posteo en el que compartió diferentes fotos de su primogénito.

Florencia Peña junto a Tomás, su hijo mayor (Instagram)

“Te amo para siempre. Y acá estoy para bancarte y acompañarte en este viaje. Mi amor por vos es incondicional. Nunca dudes de eso. Y nunca dudes de tu luz. Podes lograr lo que te propongas. ¡Te admiro fuerte! Gracias por dejarme compartir tu mundo todos los días. Se feliz, que la vida son momentos. Disfrutá el camino”, señaló Peña.

En una entrevista que había brindado en septiembre de 2020 a Teleshow, Peña había hablado sobre su rol como mamá y la exposición en los medios. “No debe ser fácil ser hijo de Florencia Peña: los chicos han tenido que madurar ciertas cosas que por ahí otros chicos no han vivido de sus padres”, había señalado en aquella oportunidad.

