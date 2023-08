La policía debió intervenir por un confuso episodio entre Alfredo Casero y un joven en el Aeropuerto de Ezeiza: “Cosa de machos”

En la cuenta oficial de LAM contaron que Alfredo Casero discutió con un pasajero en Ezeiza (Video: TikTok)

Este miércoles, Alfredo Casero fue noticia y no precisamente por su trabajo. A través de la cuenta oficial de Tiktok del programa LAM, el periodista Pepe Ochoa contó que el actor protagonizó un confuso episodio en el aeropuerto de Ezeiza cuando una persona se le acercó y comenzó a hablarle.

“En Ezeiza un fanático se le acercó a Alfredo Casero para pedirle una foto y él directamente le pegó un cabezazo”, comenzó diciendo Ochoa quien mientras relataba los hechos mostraba imágenes del momento. “Acá (por la foto que aparece) estamos observando a la persona que fue agredida por Alfredo Casero... este es el fanático que le pidió un abrazo y terminó recibiendo un cabezazo”.

El hombre que discutió con Casero hablando con la policía aeroportuaria (Foto: LAM)

Por su parte, Ochoa, agregó: “Acá (por otra foto que se muestra) está Alfredo Casero demorado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tras el hecho le pidió su testimonio”. Además, quien maneja las redes sociales del programa de América, sumó: “Esto no terminó así porque mucha gente alrededor del lugar se acercó a la Policía para contar que lo que estaba diciendo Casero era mentira y que la versión real era la que contaba el fanático. Esto es un verdadero escándalo”, concluyó el periodista en el video que ya superó las 30 mil reproducciones en TikTok.

La cuenta oficial del programa de América mostró imágenes de Casero en Ezeiza (Foto: LAM)

La palabra oficial

Ante la magnitud que tomó la noticia, Teleshow se comunicó con los protagonistas. En primera instancia, fuentes aeroportuarias de Ezeiza confirmaron “que efectivamente ocurrió este episodio el martes, cuando un pasajero se acercó al actor, le dijo algo que no le gustó y comenzaron a discutir cara a cara”. Además, constataron que en esa charla subida de tono, Alfredo habría tenido la intención “de darle un cabezazo” a este hombre aunque no llegó a ocurrir.

Por su parte, Alejandro Rodríguez Diez, Director RRII de PSA, confirmó cuál fue la reacción de la persona involucrada en la discusión con Casero: “No quiso denunciar y se fue”. En tanto el actor, también en diálogo con Infobae decidió responder con ironía. “Averiguá. Cosa de hombres”, sostuvo Alfredo sin negar el episodio y con pocas intenciones de dar detalles al respecto.

Alfredo Casero

La discusión entre Alfredo Casero y Luis Majul

Esta no es la primera vez que ocurre un episodio en el que Alfredo Casero discute con alguien. Hace un año, por ejemplo, el actor y humorista protagonizó un tenso momento al aire en un canal de noticias. En un estallido de ira cuando estaba en el programa del periodista Luis Majul golpeó de manera violenta la mesa del estudio y comenzó a increpar a los gritos a los panelistas que formaban parte del debate.

Todo ocurrió cuando el actor, que suele compartir abiertamente sus opiniones políticas estaba debatiendo sobre el discurso que había brindado más temprano la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco y sobre otros temas de actualidad política. La tensión comenzó cuando el humorista empezó a hablar de manera efusiva del tema y el conductor le preguntó al invitado si podían “conversar tranquilos”. “¿Por qué me mirás así? ¿Estás enojado?”, continuó.

Ante esto, Casero prosiguió con el argumento que estaba dando: “Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo ni un pu... miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir... sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir”, remarcó.

En ese contexto, Casero volvió a pedir la palabra, pero fue brevemente interrumpido por Majul, tras lo cual pidió “terminar” lo que estaba diciendo y, visiblemente enojado, hizo un minuto de silencio para después golpear fuertemente la mesa.

Hace un año atrás, Alfredo Casero y Luis Majul discutieron acaloradamente en un canal de noticias

“Ustedes son una manga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, comenzó a decir para retirarse luego del estudio.

