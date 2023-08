Nancy Duplaá habló del escrache que sufrió junto a Pablo Echarri en un aeropuerto: “Fue muy feo”

Nancy Duplá se arrepintió del escrache a quienes la increparon a ella y a Echarri en un aeropuerto (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

El último sábado fue el velatorio de Chico Novarro, quien había fallecido el viernes anterior, y hasta allí se acercó Nancy Duplaá para acercar sus condolencias a la familia del histórico músico. En ese marco, a la actriz la consultaron por el video que se viralizó, en el que una pareja anti K increpó a ella y a Pablo Echarri en un aeropuerto. La respuesta de los actores fue grabar a quienes les estaban gritando para también escracharlos, imágenes que fueron difundidas por el actor en sus redes sociales.

“Una pena, una pena. Todo muy feo, la verdad que muy feo”, comenzó diciendo Duplaá ante la consulta de un notero de Socios del Espectáculo (El Trece). “Momentos feos que hemos atravesado muchas veces, pero bueno, con el tiempo uno aprende a vivir y convivir con eso, que no está bueno. Son situaciones muy violentas”, agregó con pesar y visiblemente afectada con lo sucedido, pese a que esta secuencia ocurrió hace tres meses.

“No sé si lo resolvimos de la mejor manera, pero la verdad que nos deja como enseñanza, siempre, que esto no puede volver a pasar. De alguna manera, nadie puede venir a asaltar un momento tuyo público. No tiene ningún derecho, ningún derecho”, afirmó la actriz su postura.

Nancy Duplaá

“Nos fuimos especializando porque es muy bravo, es muy violento ese momento y es muy injusto, donde estás en un momento de descanso, encarando unas vacaciones. Y te arrebatan de sorpresa, es como que te vas especializando en esto, en grabar al otro, poner al otro en la misma situación que te ponen a vos, incómoda”, dijo Duplaá haciendo referencia a esta y a otras situaciones vividas a lo largo del tiempo.

“La realidad que no íbamos a publicar el video, pero ellos decidieron publicarlo en un momento como este, tan complicado, tan picante, ¿no? Y bueno, ahí se publicó y se generó toda una vorágine que no está buena, la verdad que no está buena”, cerró al respecto.

El video original de Pablo Echarri y Nancy Dupláa increpados en un aeropuerto

“Son dos zánganos. Falsos. Se robaron el país, malditos. ¿Por qué no hacés videitos contando cuánto está el dólar ahora? ¡El país explota!”, les gritaba la pareja anti K a Duplaá y Echarri mientras los grababan. A la vez, la pareja de actores reaccionó filmando también a quienes los estaban increpando como para tener el “lado B” de lo sucedido. Al trascender el escrache, Echarri decidió subir su perspectiva del ataque y le agregó un fuerte mensaje.

“Amigos, hijos, clientes, pacientes, parientes y allegados de estos dos (2) genios de la democracia, disfrútenlos en todo su esplendor. Él balbucea la palabra ‘video’”, escribió el actor en el tweet con el que compartió las imágenes. “Ella cree que es la única que paga impuestos. En fin. NO LES TENEMOS MIEDO”, cerró Echarri con mayúsculas textuales y un emoji con los dos de dos en “V”, típica seña peronista.

“Estamos de vacaciones como ustedes. Sos una zombie que repite lo que dicen los boludos de TN. Yo también soy profesional... ¡Manga de bobos! Trabajo hace 30 años, boba. ¡Estúpidos!”, se escucha a Nancy en la grabación, respondiendo ante el virulento ataque de la pareja. Al salir a la luz el video del escrache, la actriz fue consultada al respecto por el periodista Daniel Ambrosino. “El video que salió no es de ahora, es de hace unos meses. Nos abordó un matrimonio grabándonos mientras hacíamos fotos con unas chicas. Sacamos nuestros teléfonos y los grabamos también y ahí fue que recularon y se fueron”, contextualizó Dupláa.

