Charlotte Caniggia habló de su rol como tía de Venezia: “Todavía no le cambié los pañales”

Charlotte Caniggia habló de su rol de tía (Video: El debate del Bailando, América)

Charlotte Caniggia será una de las participantes del Bailando 2023 y, como tal, estuvo invitada en El debate del Bailando que se estrenó este fin de semana en América con la conducción de Denise Dumas. Allí, la mediática habló de sus expectativas en relación al inminente debut del certamen conducido por Marcelo Tinelli y, como no podía ser de otra manera, también se refirió a algunos aspectos de su familia. En especial, al nacimiento de Venezia, la beba que su hermano Alexander Caniggia tuvo junto con la bailarina Melody Luz y a la que ni su padre, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, ni su madre, Mariana Nannis, todavía han podido conocer.

“Yo soy la mejor tía, le compro mucha ropa a la bebé”, comenzó diciendo Charlotte visiblemente emocionada. Sin embargo, reconoció que no le cambia los pañales a la pequeña nacida hace apenas 20 días y, con cara de espanto, señaló: “No, no, el pañal todavía no”. Por otra parte, la mediática dijo que se llevaba muy bien con su cuñada. “Es buena, la verdad que sí”, dijo echando por tierra los rumores de que pudiera haber algún tipo de conflicto con la bailarina.

Lo cierto es que, al ser consultada por la posibilidad de convertirse en madre incentivada por la llegada de un bebé a la familia, Charlotte sorprendió a todos con su respuesta. “Algún día me gustaría. En un año o dos, pero me gustaría. Me gustaría tener hijos, formar una familia, estar más tranquila...¡Casarme también me gustaría!”, aseguró la muchacha que tras un impasse volvió con su novio, Roberto Storino Landi.

Charlotte Caniggia y su hermano Alex junto a Venezia

¿Cómo se imagina en el rol de madre? “Yo creo que sería una mamá muy presente. Espero ser una buena mamá. Y me re gustaría tener una hija, aparte, que sea nena. Porque así la puedo vestir y pintarle las uñas”, respondió Charlotte. Aunque no descartó la posibilidad de tener mellizos, como su hermano Alex y ella.

Con respecto a Venezia, la mediática dijo que era muy chiquita y todavía no sabían bien a quién se parecía, aunque tiene rasgos de ambos padres. “Casi no abre los ojos. Cuando la voy a ver yo ya quiero que hable y que me diga ‘tía’ y me abrace. Pero todavía falta para eso”, dijo. Y se lamentó de que ni Mariana ni Claudio la hayan ido a conocer todavía. “Ojalá aparezcan. Se pierden esas cosas, pero bueno, ellos son así”, reflexionó.

Continuando con la descripción de la beba, Charlotte destacó: “Es muy linda, tiene mucho cachete. Y es gordita. Se porta bien, aunque a la noche llora”. ¿Cómo es Alex en el rol de papá? “Es re baboso, está todo el día dándole besos. Es más: la tengo en brazos y me la despierta. Yo le digo: ‘Dejala en paz’”, concluyó.

Apenas nació la beba, sus padres le hicieron una cuenta de Instagram en la que publicaron una foto suya con un body que decía en inglés: “Voy a ser famosa”. Y resultó ser que la prenda era un obsequio de su tía. A través de sus historias, Melody compartió la misma imagen y escribió: “Estrenando mi regalo de la tía Charlotte”. En tanto, la mediática le contestó: “Ay, le queda hermoso a baby Venezia, las amo”.

