Lizy Tagliani recordó cuando estuvo detenida: “Te llevaban por no estar vestida acorde a tu sexo”

Lizy Tagliani recordó la persecución policial en su adolescencia (Video: Implacables, El Nueve)

A horas de su debut al frente de Got Talent, Lizy Tagliani estuvo dando una entrevista para Implacables, en El Nueve, en la que recordó que en su juventud fue detenida en dos oportunidades por vestirse con ropa femenina. La conductora, que suele usar el humor para hablar incluso de los temas más dolorosos de su vida, habló de lo incómodo que era para las chicas trans de hace unos años cruzarse con la denominada policía de la “moralidad”.

“Fueron dos veces. Una sucedió cuando tenía 13 años, que fue el día que se votaba para las elecciones. En mi casa, a las seis de la mañana ya se levantaban todos y pasaba mi abuela, los buscaba y se iban caminando cada uno a su colegio, como para estar a las ocho votando y a las diez estar prendiendo el fuego para hacer el asado. Y yo aproveché cuando ellos se fueron para ponerme una remera con un cinto, tipo pollerita, y unas zapatillitas. Así salí a caminar como Carla Marina Marconi, como me llamaba en ese momento, diosa por la avenida Hipólito Yrigoyen”, comenzó contando Lizy.

Y siguió: “Llegué a la estación de Adrogué y me para la policía, que me lleva presa a Temperley. Ahí me fue a buscar mi mamá. No tengo buenos recuerdos, pero tampoco tuve una mala experiencia. Fue tremendo pero tuve suerte”.

Sin embargo, esa no fue la única oportunidad en la que Tagliani tuvo que pasar por una situación así. “En ese época te llevaban por no estar vestida acorde a tu sexo. Otra vez, fue estando en Pueyrredón y Santa Fe. Yo me puse a bailar cortando el semáforo. Marica escandalosa era en esa época...Vino un auto que se llamaba moralidad y nos subieron a todas”, recordó.

Lizy en una foto de su juventud

Y luego apeló al humor para terminar su anécdota. “¡Para mí era una fiesta! Yo estaba chocha, como pasada. Siempre fui muy infantil, entonces cuando alguien está festejando yo sigo y sigo. Soy capaz de derribar el teatro si me seguís festejando. No tengo límite. Y en esa época de la adolescencia era peor. Así que yo estaba ‘blablablabla’... No paraba de mariconear. Y el señor frenó y me dijo: ‘Te bajás y te doy tres minutos para que desaparezcas de mi vida’. ¡Fueron todas presas a la 17 menos yo! Por insoportable”, relató la conductora.

A principios de mayo, Lizy había sorprendido a todos al revelar en La Peña de Morfi que había sido abusada cuando era una niña. “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años”, comenzó contando la conductora. Y luego se explayó: “Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años...Era un tío. Cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía, porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo. Mis tías creo que alguna vez vieron algo...”.

