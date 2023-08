Se conoció cuál fue el especial deseo que tenía Mariano Caprarola antes de morir

Este jueves, falleció Mariano Caprarola a sus 49 años. El panelista de La Jaula de la Moda estaba internado en el Centro Medicus Azcuénaga desde el lunes, a donde asistió para extirparse unos cálculos renales. Si bien la operación resultó exitosa y estaba mejor, horas después sufrió una descompensación y no pudieron reanimarlo, por lo que finalmente murió de un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardíaco. Él tenía estas complicaciones en su salud a raíz de una mala praxis que le habían generado algunas cirugías estéticas realizadas por Aníbal Lotocki.

En las últimas horas trascendió una información que sorprendió en sus seres queridos, se conoció cuál era el profundo deseo que quería cumplir Caprarola antes de morir. La información la contó Laurencio Adot, uno de sus amigos más íntimos a quien conoció gracias al ambiente de los medios masivos donde trabajaba. Según contó el diseñador a través de su cuenta de Twitter, Mariano le había confesado en una charla privada que tenía un solo objetivo para así poder olvidarse de sus problemas de salud que comenzaron a agravarse con los días.

En esta red social entonces, el diseñador de moda escribió la charla que tuvo con Mariano Caprarola, días antes de su muerte. “Lauren, presentame un novio. Quiero ser feliz y dejar atrás todo esto...”, confesó Adot sobre el pedido que le había hecho su amigo: Quería disfrutar la vida en pareja, estar tranquilo y enamorado ya que en los últimos años él debió someterse a varios estudios e intervenciones quirúrgicas por los problemas de salud que le dejó la mala praxis, como por ejemplo, complicaciones renales.

El mensaje de Laurencio Adot para Mariano (Twitter)

“QEPD, querido. Te quiero mucho. Te preocupaste tanto por mi acv y jamás te quejaste de lo que te pasaba. Generoso y humano. Hasta siempre Marian, te voy a extrañar”, insistió Laurencio quien también utilizó ese espacio para despedirse de su amigo y recordarlo con unas cálidas palabras de amor.

Mariano cumplió 49 años el sábado y el lunes, el diseñador se presentó en su lugar de trabajo para salir al aire con La Jaula de la Moda. En ese sentido, Teleshow se comunicó con gente muy allegada a Caprarola y revelaron cómo se lo vio durante estos últimos días, el martes ya no fue a Artear a grabar el programa.

Mariano Caprarola y su amigo Laurencio Adot

“El lunes se fue rápido del canal, el sábado había festejado su cumpleaños y ya el martes no fue. Ya venía con esos problemas renales hace un tiempo y venía faltando bastante”, confirmaron. Además, constataron que al productor de moda “no se lo veía como antes, estaba un poco más flaco y desganado por estos varios problemas de salud. Aunque no nos imaginábamos este desenlace. Lo queremos muchísimo, era una persona especial, buena, solidario como pocos. Lo vamos a extrañar siempre”.

Cabe destacar que este viernes Familiares y amigos íntimos despidieron al especialista de moda en Jardín de Paz. Su entorno más cercano decidió que no hubiera velorio, de manera tal que sus restos fueron trasladados desde la cochería Zuccotti hasta el cementerio privado ubicado en Pilar.

Fue una ceremonia íntima y sentida, en la que sus seres queridos se agruparon bajo el apacible sol que abrigó pasado el mediodía esa zona de la provincia de Buenos Aires. Asistieron su madre Fady, sus compañeros en La Jaula de la Moda Horacio Cabak y Fabián Medina Flores, el diseñador Benito Fernández, el empresario Eduardo Constantini junto a su mujer Elina y la modelo y conductora Anamá Ferreyra, quienes junto a un reducido grupo de afectos despidieron los restos del panelista.

