Así fue el último cumpleaños de Mariano Caprarola: lo celebró en vivo en televisión, justo un día antes de ser internado

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que trascendiera este jueves, la noticia del fallecimiento de Mariano Caprarola. El panelista de La Jaula de la Moda estaba internado en el Centro Medicus Azcuénaga desde el lunes pasado para someterse a una intervención quirúrgica para extirpar unos cálculos renales. Si bien la operación resultó exitosa y estaba mejor, horas después sufrió una descompensación y no pudieron reanimarlo, por lo que finalmente murió de un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardíaco a sus 49 años.

Cabe destacar que el productor de moda tenía estas complicaciones en su salud a raíz de una mala praxis que le habían generado algunas cirugías estéticas realizadas por Aníbal Lotocki. Silvina Luna, por ejemplo, es otra de las famosas que se encuentra en estado crítico por el mismo procedimiento. A ella le produjo una hipercalcemia en la sangre que le trajo cálculos y una insuficiencia renal.

Hace menos de una semana, seis días precisamente, el diseñador cumplió años y además de festejarlo con amigos y familiares en el plano íntimo, también lo hicieron durante la emisión del lunes del ciclo en el que era panelista y crítico de moda. “Veámos algo lindo de Mariano”, propuso Fabián Doman en Bien de Mañana y pusieron al aire imágenes de la celebración en La Jaula de la moda. “Nos vemos mañana como todos los días”, decía Caprarola en las imágenes mientras era sorprendido con una torta de chocolate con muchas velitas.

El productor de modas también escribió un posteo el sábado pasado hablando de esta fecha tan especial. Increíblemente y por las vueltas del destino, esa fue su última publicación. “Hoy es mi cumpleaños… 12 de agosto de 1974 y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo. Gracias Fady y Bocha…”, escribió con dos imágenes de cuando él era chico junto a sus papás para celebrar su natalicio.

El posteo que realizó Mariano por su cumpleaños, seis días antes de su fallecimiento (Instagram)

Una vez que trascendió esta noticia, los mensajes de sus seguidores deseándole feliz cumpleaños se combinaron con quienes empezaron a despedirlo sin poder creer lo que estaba pasando. También el lunes, el diseñador se presentó en su lugar de trabajo para salir al aire con La Jaula de la Moda. Teleshow se comunicó con gente muy allegada a Caprarola y revelaron cómo se lo vio durante estos últimos días.

“El lunes se fue rápido del canal, el sábado había festejado su cumpleaños y ya el martes no fue. Ya venía con esos problemas renales hace un tiempo y venía faltando bastante”, confirmaron. Además, constataron que al productor de moda “no se lo veía como antes, estaba un poco más flaco y desganado por estos varios problemas de salud. Aunque no nos imaginábamos este desenlace”.

Tras la información, los famosos que lo conocían expresaron su dolor, Ángel De Brito por ejemplo, hizo su programa de LAM, por América, rindiéndole una despedida a Mariano. Y también el conductor reveló unos mensajes que se había intercambiado con el panelista el 29 de junio pasado, con motivo del tema de la salud de Silvina Luna, hablando de Lotocki.

“En realidad es que no le hice ninguna demanda, yo me operé, me salvé la vida y todo, no le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de puta y no tengo en ir a decírtelo, o sea sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda, la verdad que ‘¿qué me iba a pagar?’, yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con Burlando decidimos no hacer nada y sí cuando me llamen hablar públicamente. Pero de hacerlo, no le hicimos nada y decidimos como quemarlo en todos lados”, confesó en un audio al conductor de LAM.

“Le costó mucho a Mariano hablar de Lotocki en su momento porque eran amigos, tenía relación, iba a comer a la casa, iba a los cumpleaños y conocía mucho las internas hasta que un día se comenzó a dar cuenta que Lotocki no era lo que vendía”, comenzó detallando De Brito. Enseguida, continuó: “Tengo un mensaje de él, del 29 de junio de este año, un día que estábamos hablando acá de Silvina justamente y él me hablaba de la protección política que tenía Lotocki”.

