Raúl Lavié recordó su encuentro con Luis Miguel: “Dos artistas, dos mundos musicales”

Raúl Lavié

Raúl Lavié sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al recordar un encuentro que tuvo con Luis Miguel hace 18 años. En su cuenta oficial de Facebook, el artista argentino dio detalles de esta anécdota y compartió una imagen con el Sol de México.

“Me sumo a la ola de Luismi. En el 2005 mientras estaba en plena función de El hombre de la Mancha, nada más y nada menos que Luis Miguel decidió cerrar Che Tango solo para que le cante. Sí, el mismísimo Luismi”, señaló Lavié, con mucha emoción.

“Él estaba en Punta del Este, tomó un avión privado para nuestro encuentro. Dos artistas, dos mundos musicales, un respeto y admiración mutuos. Nos saludamos con esa cordialidad que solo los que comparten pasión por la música entienden. Fue un momento que quedó en mi memoria y que coronamos con esta foto final”, cerró el cantante.

Raúl Lavié y Luis Miguel (Foto: Facebook)

Cabe recordar que Luis Miguel está en la Argentina en el marco de su gira mundial y presenta una serie de shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este martes por la noche Mirtha Legrand fue a ver al artista acompañada por sus nietos Nacho, Juana y su bisnieta Ámbar. Antes de finalizar el show, él bajó especialmente del escenario para saludarla y regalarle una rosa blanca.

Chiquita lo tuvo tan cerca que se atrevió a asegurar que el cantante efectivamente “no es un doble”, sino el mismísimo Rey del Sol. “Yo la verdad eso que dicen que hay otro que lo suple... es mentira, es el que canta, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas cantando”, explicó y agregó convencida: “¿qué va a ser el doble?”.

Sin embargo en dialogo con TN, planteó los notables cambios físicos del cantante: “Estaba un poco cambiado, pero es él mismo. Todo eso que cuentan no sé, yo lo vi igual que siempre y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi esplendió, joven, más flaco”.

“Yo también canté. Fue fantástico, maravilloso, un show espectacular”, recordó y aseguró que había más de 20 mil personas, por lo que fue custodiada por dos personas de seguridad que le indicaron que debía irse un rato antes de que el show finalizara para así poder hacerlo segura.

Luis Miguel bajó del escenario y saludó a Mirtha Legrand

Luego, la conductora explicó: “Me dijeron ´te conviene irte un ratito antes por la gente´, y me estaba yendo cuando me dicen ´no Mirtha vuelva, vuelva, que bajó del escenario a saludarla”. Bajó, me dio una rosa blanca, me dijo muchas gracias por haber venido y me dio tres besos. Amoroso y le dije ´mirá, sos un genio como cantás, cada día mejor realmente. Una maravilla. Canciones con muchos agudos´”.

Además, Legrand contó que el artista que recorre el inmenso escenario del Movistar Arena durante todo el show, fue quien la invitó: “Me llamó Nacho y me dijo ´abu Luis Miguel quiere que vayas a ver el espectáculo´ y le dije ´¿me lo decís en serio?. Lo llamó el representante y le dijo”.

Por último, recordó aquellos programas en los cuales lo tuvo como invitado a quien en ese entonces era un pequeño artista de México que se iba a convertir en una gran estrella mundial: “La primera vez que vino al programa él era muy chico, lo traía el papá y después (Alejandro) Romay. Él era chico, un chico precioso y amoroso... vino a Canal 9, Romay traía siempre muchos músicos y cantantes de afuera”.

Seguir leyendo: