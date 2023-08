Coti Romero habló de sus problemas de ansiedad: “A veces siento que no puedo respirar”

Coti Romero reveló sus problemas de ansiedad (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Días atrás y visiblemente afectada, Coti Romero reveló que la exposición a la que se vio sometida luego de su paso por Gran Hermano, terminó afectando su salud mental y su relación con Alexis Conejo Quiroga, de quien terminó separándose hace unas semanas.. “No fue algo puntual, fueron problemitas innecesarios que veníamos teniendo, porque ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a esto que vivimos. Cuando uno sale de la casa, al principio uno piensa que puede por todo. Se podría decir que nos desbordó la fama. Pero está bueno que uno acepte eso”, había dicho la correntina en Polémica en el bar preocupando a sus seguidores.

Luego, invitada a Intrusos, la joven volvió a hacer referencia al tema y le puso nombre a su afección al asegurar que tenía problemas de ansiedad, que habían repercutido incluso en su noviazgo. “Ustedes me ven así pero es muy feo cuando yo tengo esos ataques de pánico, es horrible, para cualquier persona que esté a mi lado es re difícil. Y yo no quiero que una persona esté a mi lado así y pueda sufrir todo eso”, contó sin poder contener el llanto al hablar de su ruptura.

Así las cosas, las cámaras de Socios del espectáculo fueron a buscar a la exhermanita, que en breve se sumará al Bailando 2023, para saber cómo estaba sobrellevando la situación y si tenía acompañamiento psicológico. “Fue un tiempito nada más (que tuvo asistencia profesional) porque, cuando yo salí del reality, no pensé que lo necesitaba tanto. Fue de a poquito (que empezó a sufrir la exposición). De repente, me empezó a afectar y me empezaron a entrar en la cabeza todas esas cosas feas que la gente decía de mí en las redes y me las empecé a creer”, comenzó diciendo Coti.

Coti Romero y el Conejo en pleno romance

Y siguió: “Tuve que cerrar Twitter porque para mí era una red social muy tóxica. Y darme cuenta de que estaba sola. No quiero hacer sentir mal a mi familia porque no es que ellos no me quisieron acompañar, ellos siempre me lo ofrecieron. Pero uno cuando está así se siente como una carga, como que molesta a todo el mundo y no podés hablarle a alguien porque sentís que lo molestás. Eso me pasaba con mi familia y con mis amistades también. Entonces yo no le hablaba a nadie ni le contaba nada a nadie. A la única persona que le contaba todo (Conejo), de repente nos separamos, cada uno hizo su vida y fue duro eso también”.

Coti se sinceró también sobre la autoflagelación a la que se sometió cortándose los brazos y que ella misma expuso en sus historias de Instagram. “Sentía como alivio. Como si ese dolor me hiciera olvidar del otro dolor que sentía. Y no es la solución, una persona a la que quiero mucho me lo dijo. En la vida todo tiene solución, excepto la muerte. Y me dijo que no busque eso porque no estaba bien”, contó.

Y luego detalló cuáles son los síntomas que experimenta a raíz de lo que está viviendo: “Hay veces que siento que no puedo respirar. Empiezo a hiperventilar, a sentir que no sirvo para nada...Y creo que son ataques de ansiedad, si bien no están diagnosticados”.

