Jorge Rial regresó a C5N para hacer la conducción de Argentina vota: “Vuelvo con quilombo”

Jorge Rial condujo Argentina Vota (Video: C5N)

Tal como lo había anunciado en los últimos días, este domingo Jorge Rial volvió a ponerse el traje de conductor en C5N. A tres meses y medio de haber sufrido un infarto en Colombia, por el que según su propio relato llegó a pasar “10 minutos muerto” mientras los médicos intentaban reanimarlo, el creador de Argenzuela se puso al frente del segmento de Argentina vota que se llevó adelante entre las 13 y las 17 hs. para cubrir los comicios de las PASO 2023.

“Diez puntos, sin ningún problema”, comenzó diciendo Rial consultado sobre cómo había sido su experiencia en las urnas al tomar la posta de la transmisión. Y arrancó su segmento diciendo: “Acá estamos en la continuidad de C5N en este día importantísimo, como siempre, para la democracia. Yo ya voté, como todos los que estamos acá. Hay quilombo, no quiero adelantar, pero vuelvo con quilombo. ¿Qué quieren? ¿Para qué me llaman sin me pongo así? Pero no soy yo, son ustedes”.

Enseguida, el conductor hizo referencia a las dificultades con el voto electrónico que se detectaron en la Ciudad de Buenos Aires. “Estamos en una jornada electoral en la que hay algunos rumores, información no confirmada, de que en Capital Federal se podría extender el horario de votación. ¿Por qué? Porque se está complicando el voto electrónico. De hecho, Patricia Bullrich tres veces lo intentó”, dijo cuando su panelista, Damián Rojo, lo corrigió diciéndole que habían sido siete y que recién había podido lograrlo en la octava.

Jorge Rial volvió a C5N para las elecciones (Video: Instagram)

En horas de la mañana y después de haber emitido su voto, el conductor había compartido en su cuenta de Instagram un video de un vivo que hizo desde su camarín. “Volví después de tres o cuatro meses, ya no me acuerdo. Vuelvo a C5N en un ratito, a la una, que nos sumamos con todo el equipo de Argenzuela a la transmisión impresionante que está teniendo con el tema de las elecciones”, comenzó diciendo Rial. Y siguió: “Está picante la elección, ¿eh? Está picante en el sentido de que ya hay peleas. Ayer se violó la veda política con ese mensaje que se mandaron (Martín) Lousteau y (Horacio Rodríguez) Larreta. Mauricio Macri salió a pegarle. Así que está picante”.

Luego, el conductor hizo referencia al voto electrónico en CABA. “Yo fui muy temprano, no había nadie y voté rápido. A mí, el voto electrónico me parece que está bueno. El tema es que hay quilombo en la ciudad. No sé si vieron que la jueza (María Romilda) Servini de Cubría sacó un comunicado muy duro y creo que va a hacer una conferencia por el tema, pero hay dudas. Es un poco complicado, tenés que estar atento, pero me parece que está bueno”, dijo.

En diálogo con sus seguidores, Rial adelantó que podrían empezar a aparecer denuncias por posibles hackeos en este nuevo sistema de sufragio. Y leyó algunos de los comentarios de los internautas sobre sus propias experiencias en distintos puntos del país. Luego arengó: “Vayamos a votar, no nos quejemos. Porque hoy es el día en que los políticos nos temen. Es el día en que los políticos nos tratan bien. El único día después de 364 o más, porque son cada dos años. De acá a octubre o noviembre si hay segunda vuelta, nos van a tratar bien porque nos necesitan, porque somos ciudadanos votantes. Así que aprovechemos, porque tu voto cambia la realidad”.

Para terminar, el conductor reflexionó: “No es la protesta ni la puteada ni la conch...de tu... Vayan hoy y voten. Votá al que quieras. ¿No te gusta este gobierno? Votá en contra. ¿Te gusta la mano dura? Votá a (Javier) Milei o a Patricia Bullrich. ¿Te gusta la cosa más a dos aguas? Lo tenés a (Horacio Rodríguez) Larreta. ¿Sos peronista y querés peronismo? Votá a (Sergio) Massa. Pero andá a votar, negro. Después no te quejés, porque la queja no sirve. Voten ahora, voten a conciencia. No voten con bronca, porque si no terminamos eligiendo productos que salen de la bronca. Y cuidemos nuestros derechos: lo que votemos, pensemos en nuestros derechos laborales, civiles, humanos y todo eso. Porque muchos vienen por nuestros derechos”.

Seguir leyendo: