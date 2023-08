El romántico video de Wanda Nara y Mauro Icardi desde Estambul

Hace unas semanas Wanda Nara tomó la decisión de instalarse nuevamente con toda su familia en Estambul, ya que actualmente su marido Mauro Icardi lleva su carrera como futbolista en el Galatasaray. Isabella, Francesca, Benedico, Constantino y hasta su amigo personal Kennys Palacios, armaron las valijas y partieron aunque su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación con Maxi López, fue el único que no voló a Turquía y se quedó en Argentina para jugar en las inferiores del Club River Plate.

Aunque cabe destacar que en medio de ese panorama, la conductora de Telefe confirmó que se encuentra transitando una enfermedad la cual requiere un tratamiento y reveló que el mismo lo hará en Argentina por lo que pronto regresará al país junto con Kennys, quien está confirmado para la pista del Bailando 2023.

En ese sentido, Wanda continúa mostrando su vida a través de las redes sociales donde supera los 16 millones de seguidores y revela los planes turísticos que realiza en Turquía cada vez que sale a conocer la cultura de allá. También se divierte haciendo coreografías de Tiktoks con sus hijas. En las últimas horas, por ejemplo, compartió un romántico video junto a su marido mientras cantaba una canción: “Se le escapó un te quiero a la que no quería nada”, dice el estribillo del tema y luego se abrazan y se besan muy enamorados. La pareja pudo superar varias crisis y actualmente se muestran muy bien juntos.

Al parecer ese video romántico fue del reencuentro entre ambos porque unas horas antes Wanda reveló un especial pedido que le hizo su hija mayor, Francesca, de 8 años. Con una foto de su nena con un gatito bebé en brazos, la conductora escribió: “Con esta carita me pidió adoptar esta gatita. Estambul es la ciudad que más gatos tiene en la calle, en los parques, por todos lados, es increíble. Papá concentrado. La decisión era ciento por ciento mía”, sostuvo confirmando que no estaba con su marido aunque luego se los pudo ver a los besos.

¿Cómo está Wanda Nara de salud?

Wanda Nara confirmó que se tratará en Fundaleu

Cabe destacar que el lunes Wanda habló en vivo con Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias tras la final de MasterChef y precisó nuevos detalles sobre cómo se encuentra de salud. “Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. En el lugar que esté, yo siempre me hago un chequeo y después viajo. Y fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue: ‘No te podés subir a un avión’. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”, sostuvo la mediática.

“Obviamente me sacudió, porque en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones. Y, sobre todo, tuve que soportar gente que diga: ‘Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...’. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que es el límite y es la salud”, reconoció con un nudo en la garganta.

En tanto, Nara confesó cómo se tomó su familia la noticia de que estaba enferma y por qué decidió hablarlo con sus cinco hijos. “Yo sentía que si yo me caía se caían todos conmigo, porque estábamos muy shockeados todos. Me pasaba también con mis amigos: Kennys estaba en shock. Entonces yo caminaba en mi casa en pijama y en un momento dije: ‘Me tengo que poner las pilas o voy a arrastrar conmigo a todos’. Y eso fue lo que pasó. De a poco, porque la verdad es que no tuve mucho tiempo. Tenía que ocuparme de mí. Y también tenía que escuchar lo que estaban diciendo afuera porque mis hijos estaban yendo al colegio en Argentina y cuando llegaron les hacían preguntas. Entonces me tuve que sentar y hablar con ellos, cuando quizás hubiera esperado un poco más”, reconoció y, sobre el final de la charla, confirmó que seguirá su tratamiento en Fundaleu, en la Argentina.

