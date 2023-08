Wanda Nara reveló el pedido especial que le hizo su hija Francesca a escondidas de Mauro Icardi

Wanda Nara y su familia ya están instalados nuevamente en Estambul. Con excepción de su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación con Maxi López, que se encuentra en Argentina para jugar en las inferiores del Club River Plate, el resto de sus hijos y Mauro Icardi están otra vez en Turquía. Tras reconocer que tiene una enfermedad que requiere tratamiento, la mediática se dedicó a disfrutar de su día a día en la ciudad europea.

Así las cosas, durante este miércoles Wanda compartió unas historias de Instagram en donde reveló un especial pedido que le hizo su hija mayor, Francesca, de 8 años. Con una foto de su nena con un gatito bebé en brazos, la conductora de Masterchef escribió: “Con esta carita me pidió adoptar esta gatita. Estambul es la ciudad que más gatos tiene en la calle, en los parques, por todos lados, es increíble. Papá concentrado. La decisión era ciento por ciento mía”.

El pedido especial de Francesca Icardi a Wanda Nara (Instagram)

Entonces, con mucha ternura, la mediática accedió al pedido de su hija, quien la miró con unos ojos que hizo que su madre no pudiera resistirse. En otros de los videos que compartió en sus redes sociales, se los puede ver alimentando a la nueva integrante de la familia. Con un plato de leche, la gatita comió todo lo que le sirvieron en el plato. También, Wanda mostró otra grabación en donde están adentro de su auto y Francesca llevó a pasear al felino. La nena miró a la cámara con dulzura y la hermana de Zaira deslizó: “Esas miradas, o será que tengo el sí fácil últimamente...”.

Luego siguieron unas instantáneas de Francesca en donde abraza a su nueva mascota, en muchas posiciones adentro del vehículo, y en donde lo que más se destacan son los ojos de alegría de la pequeña. Después, ya de regreso a su casa, se pudo ver a la nenas junto a Kennys Palacios y la gatita, con una voz en off de un video de Tik Tok que decía: “Tienes que ocultarle esto a Mauro”. Acto seguido se pudo ver las carcajadas de las nenas al escuchar esas palabras.

Finalmente, cuando ya se decidieron a adoptar al animal, fueron hasta la veterinaria, a darle las vacunas correspondientes para vivir en su nuevo hogar. Con una caja transportadora de gatos transparente, se pudo ver a Francesca de vuelta a su casa.

Wanda Nara hablo de su salud al aire (Telefe)

Cabe recordar que durante el martes pasado, Wanda mantuvo una conversación telefónica que salió al aire con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, en la que decidió dar por primera vez una entrevista luego de su viaje a Turquía. A un día de la final de Masterchef, el ciclo que la tuvo como flamante conductora, la mediática se refirió a su enfermedad.

“La verdad que fue todo muy rápido para mí. Terminó la grabación de Masterchef el viernes (7 de julio), el domingo (9 de julio) fue el Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días. Así que me hice un análisis que, como se supo porque se filtró, no salió como esperábamos”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. En el lugar que esté, yo siempre me hago un chequeo y después viajo. Y fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue: ‘No te podés subir a un avión’. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”.

Más adelante, reconoció que todavía no puede hablar mucho del tema. “Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga. Piensa que si lo hablás no es real o no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo. Obviamente, mi gente y mis amigos saben lo que pasa y están. Y creo que cuando esté un poquito más fuerte o sienta que lo pueda contar, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, concluyó emocionada.

