Cómo será el festejo del cumpleaños de 15 de Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Los Planes De Indiana Cubero Para Su Cumpleaños De 15

Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumplirá 15 años el próximo 18 de octubre. El camino más habitual sería hacer una gran celebración como se estila en en esta etapa de la adolescencia, pero al parecer ella tiene otros planes más sencillos. Además, en la actualidad la joven está alejada de su madre por diversos motivos y vive en la casa de su padre.

En el ciclo Intrusos (América), la periodista Laura Ubfal aseguró: “En octubre, Indiana festeja su cumple de 15 y Nicole no hará nada. Todos sabemos que mínimo se organiza un año antes... Si Nicole está organizando hace un año y medio su boda con Manu Urcera”.

Fabián Cubero con Indiana

Además, la panelista explicó: “Muchos medios pusieron que hubo un acercamiento entre ellas y que Nicole le hará la fiesta de 15, pero no es nada cierto”. Luego, agregó: “Yo me enteré que Mica y Fabián le ofrecieron hacer una fiesta a Indiana por su cumpleaños, pero ella no quiere saber nada. Todavía no hay re vinculación con su mamá”.

La periodista Marcela Tauro también dio información al respecto: “En un momento cuando Nicole y su hija tenían charlas por Telegram, ella le preguntó si quería su fiesta de 15 y que si quería que lo organicen, pero la chica no contestó”. Por último, la Ubfal señaló: “Ella por ahora quiere una mini reunión intima con su familia y sus hermanas”.

Nicole Neumann e Indiana

Por otra parte, Nicole y Manu celebrarán su casamiento el próximo 8 de diciembre, el Día de la Virgen. La modelo y el corredor ya habían mandado las invitaciones para la boda en mayo pasado, pero ahora hicieron una nueva tarjeta con un cambio en la locación de la fiesta.

“Nada es absoluto. Todo se cambia. Todo se mueve. Todo evoluciona”: es la frase elegida por la pareja para anunciar que llevarán a cabo la celebración en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se casaron varios famosos, como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner. Las mencionadas parejas realizaron la fiesta en el Dok Haras.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) mostraron la invitación al casamiento de la pareja que decidió no realizar la fiesta en San Martín de los Andes, tras el escándalo ocurrido con la comunidad mapuche. Para evitar conflictos y posibles escraches en la celebración, cambiaron el lugar, aunque todavía no se sabe si lo realizarán en el mismo lugar que habían elegido Lanata y Montaner.

Todo el lío comenzó cuando la confederación mapuche de Neuquén publicó un comunicado oficial en Facebook, donde cuentan con más de 48 mil seguidores. El texto aseguraba que la fiesta va a ser un regalo del suegro de la modelo, Claudio Urcera, a quien esta comunidad responsabiliza por daño ambiental. “¿La fiesta del año o la burla del año?”, tituló la organización el comunicado que comienza de la siguiente manera y apunta contra el señor Urcera que sería el dueño la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa). “Esta empresa es fuente de contaminación de las más graves de la Patagonia, ya que el Basurero Petrolero está instalado a pocos metros de populosos barrios del oeste de Neuquén”, sostuvieron.

Mientras planea su tercer boda, Nicole se alejó de los medios para evitar hablar con la prensa del momento difícil que atraviesa al estar distanciada de su hija mayor, Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero. La adolescente tomó una drástica decisión al abandonar la casa de su madre para irse a vivir con su padre. Además, dejó de compartir viajes con sus hermanas y Manu Urcera, como lo había hecho hasta el año pasado. Todavía no se sabe si la joven participará de la boda, ya que hasta el momento estuvo evitando asistir a reuniones familiares por el enfrentamiento.

