Nicole Neumann envió las invitaciones de su casamiento con Manu Urcera con una misteriosa locación

A dos años de haber comenzado su relación amorosa, Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron que a fines de este año pasarían por el altar. La modelo y el piloto de Turismo Carretera siguen ultimando detalles en torno a los preparativos para que el casamiento sea ese momento especial que toda pareja busca. Y esta semana, se filtró cómo es la invitación a la boda que están enviándoles a sus invitados.

Este martes en el aire de Intrusos (América), Maite Peñoñori anunció: “Atención. Ya fueron enviadas las invitaciones para la boda de año: estamos hablando del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera”.

A continuación, la panelista dio detalles del formato utilizado para el convite: “Hay quienes ya recibieron la invitación. Es virtual, no es papel”. “Claro, porque es más ecológico”, acotó Florencia de la V. “Se ve un avión aterrizar en la tarjeta, hecha como con una animación”, siguió la periodista. “Es muy Succession”, volvió a intervenir la conductora, en guiño irónico hacia una de las series más vistas del momento.

Nicole Neumann y Manu Urcera se casarán el próximo 8 de diciembre

“Como habíamos contado, será el 8 de diciembre en el Sur. Pero ¿qué pusieron? Top Secret Location. Solo pusieron San Martín de los Andes, pero la locación es secreta”, dijo Peñoñori acerca de la ubicación exacta en donde se celebrará la boca.

“Te hacen eso de que bien sobre la fecha te mandan la ubicación para que no anden botoneando”, siguió la periodista haciendo referencia a posibles filtraciones hacia la prensa y recordando que la conductora había anticipado que no públicamente compartiría información sobre los preparativos. “La quieren hacer en el lugar más inaccesible posible para la prensa, eso es lo que me dicen”, completó Karina Iavícoli. “Está la casa, el lago... Y nosotros desde afuera”, describió. “Cuanto más escondida, cuanto más lejos, más garca es”, cerró, mordaz, de la V.

Hace tiempo atrás, Peñoñori había contado que los novios desean que la boda tenga la onda de lo que se vio en el compromiso. “Quieren ese estilo hippie chic y muy indie. Ellos van a ir por ahí”, explicó acerca del estilo al que recurrirán tanto quienes decoren como quienes vistan a la pareja.

Manuel Urcera y Nicole Neumann (RS Fotos)

A comienzos de 2023, Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su casamiento tras un año de noviazgo. La propuesta llegó de una manera soñada y, con una secuencia de imágenes, la modelo confirmó que le daría el sí al piloto en el mes de diciembre. “¡Me explota el corazón de felicidad! ¡Qué mágico empezar el año así!”, destacó en la publicación que hizo desde Punta del Este, donde se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones.

Los preparativos no tardaron en comenzar y, a pesar de la distancia que actualmente mantendría Nicole con Indiana, la mayor de las hijas que tuvo de su relación con Fabián Cubero, con quien también tuvo a Allegra y Sienna, la modelo habló con la prensa y confirmó que la adolescente estará presente en el casamiento y tendrá un rol más que especial.

“Están definidas también las damas de honor, ¿van a ser 10 amigas tuyas y tus 3 hijas?”, le preguntó Alejandro Guatti de Intrusos a Neumann en una nota que le realizó a la salida de la grabación de Los 8 escalones. Y ella contestó: “11 damas de honor y mis 3 hijas tienen otro rol”, remarcó. Y dejó en claro que todas ellas serán protagonistas en su casamiento.

“¿Qué rol tienen tus hijas, van a llevar los anillos?”, insistió entonces el periodista, queriendo saber la función que ocuparán las menores. A lo que, entre risas y contenta por el momento que está viviendo, Nicole confirmó: “Claro, son el cortejo”. En ese momento, el notero repreguntó en referencia a Indiana: “¿La relación con tu hija cómo está?”. Y Nicole respondió tajante: “Todo bien”.

Seguir leyendo: