Revelan una propuesta para la vuelta de Cebollitas con su elenco original: “Es emocionante”

El histórico programa Cebollitas, que se emitió durante 1997 y 1998 por Telefe, fue uno de los mayores éxitos de la televisión local. Así lo manifestaba por entonces el promedio del rating y el caudal de fans, que mantuvo vivo el espíritu del ciclo en páginas y recordatorios de las redes sociales. Y en las últimas horas, trascendió una información que generó furor en ellos: la posibilidad de un regreso del ciclo que podría continuar aquella historia medio siglo después.

Fue Juan Yacuzzi, recordado por su papel de Coqui en la tira, quien confirmó que le llegó una propuesta oficial para el regreso de Cebollitas, pero esta vez en formato serie y con un alcance más allá de las fronteras. “Es muy loco esto, es algo muy nuestro, pero sí, nos llegó una propuesta de Costa Rica y es emocionante, está bueno volvernos a ver y estaría bueno juntarnos para hacer la segunda temporada de Cebollitas”, comenzó diciendo el actor que participó de la tira infantil en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

A continuación, Yacuzzi dio detalles exclusivos de cómo sería esta nueva propuesta, la cual busca volver a poner en boca de todos uno de los mayores éxitos de la televisión argentina: “Todo lo que nos dijeron suena bien, era un proyecto que yo tenía ganas de hacer y ahora surge con un productor de ese país y la mayoría le dio el ok para hacerlo. La idea es rodarlo en Costa Rica y el productor que está detrás de esto es Sasha Alpizar”, reconoció y agregó feliz por la convocatoria: “Es una locura cómo nos quieren allá, cuando me llegó la propuesta dije ´que bueno sería volver´, esperemos que esta vez sea sin maltratos o por lo menos no haya ninguna mentira”, reconoció.

Vale destacar en este punto que, en octubre de 2020 Juan recordó las jornadas de rodaje de la tira infantil y confesó que no la pasaba bien detrás de escena. El actor aseguró que recibió amenazas por parte de algunos productores después de exponer los malos recuerdos que tiene de su participación en la novela y acusar que hubo maltrato y abuso infantil.

Juan Yacuzzi habló de la vuelta de Cebollitas

Volviendo al presente, y al futuro, Yacuzzi dio algunos detalles del Cebollitas que se viene: “La idea es mostrar qué pasó después del tiempo, veremos para dónde encara la historia de cada personaje, todavía es un proyecto y si ustedes quieren que se dé hagan fuerza, nosotros tenemos ganas de volver a actuar juntos”, reconoció y le pidió a los fans del ciclo que insistan o expresen a través de las redes sociales su deseo para que esto suceda.

Por último, Juan reveló cómo se encuentra hoy el grupo de actores que fueron los protagonistas de la primera versión de Cebollitas y si estarían todos, o la mayoría, interesados en sumarse a este nuevo proyecto: “Algunos en el grupo se abrieron cuando trascendió lo de los maltratos y decidieron no hablar, y eso generó una especie de grieta, pero con otros seguimos hablando como si nada, no tenemos ningún problema en trabajar juntos más allá lo que pensamos, la camiseta se la pondrían todos”, concluyó.

