Wanda Nara contó el mal momento que atraviesa su hijo Benedicto: “Es la parte más difícil del fútbol”

Benedicto López se lesionó jugando al fútbol (Video: Threads de Máxi López)

En medio de los estudios de salud que la propia Wanda Nara confirmó que se estaba haciendo porque unos valores no le habían dado bien, la predisposición de toda su familia se mostró al instante con el objetivo de acompañarla en esta situación. “Tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, había dicho la conductora de Telefe a través de su cuenta de Instagram llevando tranquilidad y cierta claridad para los más de 16 millones de usuarios que la siguen.

Zaira Nara, su hermana que estaba de vacaciones en Ibiza con sus hijos, se tomó un vuelo a Buenos Aires automáticamente. Una vez que chequeó que todo estaba bien regresó a Europa para continuar su viaje con amigas. Mauro Icardi, por ejemplo, no se presentó en el Galatasaray, equipo turco en el que milita, ya que priorizó acompañar a su mujer y lo mismo hizo su ex Maxi López quien voló desde Londres para reencontrarse con sus tres hijos varones y para que ellos estén cerca de su madre.

Si bien no hay un contacto directo entre Mauro y Maxi, los menores comparten sus días en las casas de ambos y con los años pudieron consolidar la familia ensamblada con Isabella y Francesca, las hijas de Wanda e Icardi. Más en los momentos difíciles. En las últimas horas, trascendió la información de que Benedicto, uno de los hijos de Wanda y López, se lesionó jugando al fútbol. Si bien no se supo concretamente qué fue lo que le pasó, los padres del menor utilizaron sus redes sociales para comunicar el incidente y se vio al niño con muletas y un yeso desde la rodilla al pie en su pierna derecha.

Wanda Nara mostró a su hijo Benedicto con muletas (Video: Instagram)

“Esta es la parte más difícil del fútbol, pero acá estamos para ayudarte Bomber, en cada momento”, comenzó diciendo el exjugador a través de su cuenta de Threads y dejó un video de su hijo entrando a su casa con las muletas. También se puede ver a la mamá de Máxi en el video abriéndole la puerta al menor. “Gracias a la nona que también nos da una mano”, agregó expresando que durante su estadía en Buenos Aires también lo acompaña la abuela de sus hijos.

Por su parte, Wanda también mostró a su hijo con muletas y se expresó al respecto. “Dentista con Coki y Benchu mi Bomber que estará unos días sin jugar”, escribió la conductora de MasterChef junto al emoji de una pelota de fútbol y una carita de angustiada. En el video se puede ver como la profesional está atendiendo a uno de sus hijos mientras a su lado está Mauro Icardi, acompañándola a cada paso. De hecho, este es uno de los motivos que postergó su reincorporación al club turco y los rumores sobre un posible desembarco en Newell’s, el club de sus amores, para seguir de cerca el tratamiento de su esposa, si es que finalmente desea llevarlo a cabo en nuestro país.

