En avión privado, con nuevo color de pelo y sin uno de sus hijos: así fue el regreso de Wanda Nara a Turquía

Wanda Nara regresó a Turquía en un vuelo privado (Video: @wanda_nara)

Wanda Nara viajó este viernes a la madrugada desde Buenos Aires a Estambul. La empresaria tomó un vuelo privado con destino a la ciudad turca para acompañar a su marido, Mauro Icardi, quien deberá reincorporarse al club Galatasaray luego de un receso tras la consagración del campeonato local.

Según mostró a través de distintos videos en sus redes sociales, la conductora de Masterchef voló junto al futbolista, su estilista y amigo personal Kennys Palacios y cuatro de sus cinco hijos: Benedicto -quien está con un yeso y muletas por una lesión-, Constantino, Francesca e Isabella. Mientras que Valentino -su hijo mayor, fruto de su relación anterior con Maxi López- se quedó en la Argentina ya que está jugando en las inferiores de River. Al respecto, ninguno de sus padres -ni el propio adolescente- habló sobre su futuro.

Así las cosas, en las últimas horas, la empresaria publicó en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene 16 millones y medio de seguidores- fotos y videos primero de la previa a su viaje, con 10 valijas grandes que solo le pertenecían a ella, según aclaró, y luego de cómo se prepararon en un salón vip dentro del aeropuerto mientras esperaban la salida del jet privado. Ya en el avión, publicó el menú con el que los esperaron y los productos que les ofrecían para comprar durante el vuelo. Además, subió una foto junto a Icardi y sus dos hijas en la que mostró que volvió a cambiar su look: otra vez está morocha.

Wanda Nara junto a Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella

Sobre su look anterior, el rubio al que había regresado después de seis meses, Wanda había contado que lo hizo para una campaña que dentro de poco saldrá a la luz. “¿Por qué volviste al rubio? El castaño te quedaba mil”, se leyó en una de las preguntas que le enviaron a través de su red social. Y ella respondió de manera contundente: “Por trabajo. Ya hice las fotos. Saldrán pronto”. Además, había adelantado que aquel color era provisorio y que volvería al suyo original, el morocho, que tanto le gustaba, en especial para tener que dejar de teñirse o realizar un mantenimiento sobre las raíces.

Por otro lado, en las últimas horas, antes de volar con destino a su casa de Estambul, la conductora permitió que sus seguidores le enviaran preguntas que ella elegiría responder, como suele hacerlo en cada oportunidad. De esa forma, respondió que está “muy bien” de salud y desestimó cualquier tipo de especulación sobre su viaje. “No me voy a hacer un tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”, aseguró quien dos semanas atrás estuvo internada haciéndose estudios médicos.

“La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”, dijo en otro de sus posteos. Y también contó que tiene proyectos laborales en la Argentina, lo que dejó entrever que regresará al país, aunque no determinó cuándo, así como tampoco si se trata de una ficción u otra conducción.

Isabella junto a una de sus mascotas. La familia regresó a Turquía con todos los perros que habían traído a la Argentina

Wanda Nara mostró el agua mineral que tomó durante el vuelo privado a Estambul

Semanas atrás, y luego de varias especulaciones sobre su salud a partir de la internación en un centro médico privado en el barrio de Palermo, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para contar su verdad. A través de un posteo que acompañó con una selfie -cuando todavía estaba rubia-, contó que el resultado de los estudios de rutina que se había dicho después de los Martín Fierro no fueron los esperados y que decidió realizarse otros complementarios que dieron bien. “Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, agregó al respecto.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, continuó Wanda. Para ese entonces, su hermana Zaira Nara había interrumpido sus vacaciones en Ibiza para regresar al país y acompañarla; y Maxi López también viajó desde Londres para estar junto a sus tres hijos. Por caso, el exfutbolista todavía permanece en el país.

Por esos días, la conductora detalló que estaba en su casa -”a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan”-, y que no velería a referirse públicamente sobre su salud: “Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”. Luego, Zaira retomó sus vacaciones en Europa, y ella voló con destino a Estambul, aunque -tal como lo anticipó- regresará para cumlir con sus proyectos laborales. Además, Kennys será parte del Bailando 2023, de manera que también volverá a Buenos Aires.

