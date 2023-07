A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick, el ranking de sus 13 películas icónicas

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick, sus 13 películas más icónicas (Archivo)

Stanley Kubrick es uno de los directores cinematográficos más creativos, ingeniosos y polémicos de la industria. Considerado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, sus películas se han convertido en piezas de arte para los amantes de la pantalla grande. Si bien es difícil catalogar a Kubrick en un género en particular, la crítica le ha otorgado el amplio lugar de híbrido para definir a sus films, que combinan cine negro, erotismo, sensualidad, crudeza, ciencia ficción y terror.

No hay una película del director estadounidense igual a otra y, sin embargo, todas tienen su sello indiscutible. Él inventó un plano cinematográfico que los estudiosos de sus películas llamaron “la mirada Kubrick”. Se trata de una técnica en la que el personaje mira directamente a cámara y así logra sacudir al espectador sin mucho más artilugio que un plano cerrado sobre su rostro tomado desde arriba. Es una estrategia que el director empleó intensamente para mostrar los desequilibrios de sus personajes.

Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Manhattan, Estados Unidos. Con el tiempo, se radicó en el Reino Unido y se nacionalizó británico. Allí murió, a los 70 años, de un paro cardiaco mientras dormía, en su residencia de Childwickbury Manor, en el condado de Hertfordshire. Su muerte ocurrió apenas cuatro días después de una sesión privada para su familia y actores de su último film, Ojos bien cerrados (Eyes wide shut), protagonizado por Tom Cruise y su esposa de ese momento, Nicole Kidman.

Fue director de cine, guionista, productor y fotógrafo. A los 16 años su pasión por la fotografía lo llevó a integrar el staff permanente de la Revista Look. Más tarde, incursionó en el cine y no lo abandonó nunca más. Otro de sus hobbies fue el ajedrez, deporte que según sus críticos le hizo agudizar su minuciosidad por los detalles y su perfeccionismo. Al respecto, el propio Kubrick definía: “Los periodistas utilizan la palabra perfeccionismo para agredirme, y me parece injusto. Si intentas hacer algo, procuras que resulte lo mejor posible. Nunca desperdicio ni mi tiempo ni mi dinero, solo trato de hacer bien las cosas”.

Él mismo no solía explicar el argumento de sus películas. Sin subestimar al espectador, hacía escenas para que cada uno interpretara y sintiera lo que quisiera. Cada vez que estrenaba un film, se molestaba con las personas que le preguntaban qué había querido decir. En una entrevista de 1960, realizada por Robert Emmett Ginna, Kubrick explicó: “Una de las cosas que siempre encuentro difíciles, una vez que la obra está terminada, es cuando un periodista o un crítico pregunta: ‘¿Qué estabas intentando decir en la película?’. Sin intentar parecer demasiado presuntuoso con esta analogía, me gusta responder lo que T. S. Eliot dijo a alguien que le había hecho esa pregunta sobre uno de sus poemas. Él respondió: ‘Quise dar a entender lo que dije’. Si pudiera decir lo mismo de manera diferente, lo habría hecho”.

El portal IMDb, que utiliza las críticas de los usuarios y arma rankings minuciosos de films, en esta oportunidad ordenó de peor a mejor las 13 películas del cineasta más controvertido de los últimos tiempos, seleccionadas por el gusto de los espectadores.

Puesto 13: Miedo y deseo

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Es el primer largometraje de Kubrick y quizás, por eso, el film menos elegido por sus fanáticos. Fue su primer aprendizaje formal con una cámara, que financió con 13 mil dólares obtenidos de préstamos familiares. Se estrenó en 1955.

Sinopsis: En plena II Guerra Mundial, cuatro soldados norteamericanos quedan atrapados y perdidos detrás de las líneas enemigas cuando su avión se estrella. Desesperados por salir de ahí, deciden planear una ruta de escape a través del río, pero en el camino se encuentran con oficiales enemigos.

Puesto 12: El beso del asesino

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Su segunda película en la pantalla grande tuvo un presupuesto de 40 mil dólares, en los que Kubrick perdió la mitad aunque con el tiempo le devolvió el dinero a amigos y familiares que lo ayudaron. Se trata de un film menor en el que se empieza a perfilar el arte del cineasta.

Sinopsis: Es una notable película de suspenso sobre un boxeador que conoce a la mujer de un mafioso y se enamora de ella. En la película aparece, en el papel de la bailarina hermana de la protagonista, la que sería su segunda esposa, Ruth Sobotka.

Puesto 11: Ojos bien cerrados

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Fue la última película de Kubrick antes de su muerte, en 1999. Con Tom Cruise y Nicole Kidman como protagonistas -ellos eran pareja en la vida real- el director mostró una mirada perturbadora al deseo, los celos y el sexo por medio de escenas icónicas.

Sinopsis: William Harford es un prestigioso médico que tiene una mujer preciosa, un trabajo respetable y una adorable hija, pero una noche su mujer le cuenta unas fantasías eróticas que tuvo con un desconocido, y cómo estuvo a punto de dejarle por otro hombre al que apenas conocía. Desde ese momento, se sumergen en un mundo desconocido.

Puesto 10: Lolita

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

En 1964, la novela de Vladimir Nabokov se convirtió en esta polémica película de Stanley Kubrick. En el film, tuvieron que subirle la edad a la protagonista, interpretada por Sue Lyon, que en el papel tenía 12 años.

Sinopsis: Un profesor que ronda los 40 años llega a Ramsdale (New Hampshire) y alquila una habitación en casa de la viuda Charlotte Haze, quien tiene una hija de once años. El protagonista se enamora perdidamente de la niña e idea el plan de casarse con la madre para poder estar siempre cerca de la irresistible Lolita.

Puesto 9: Espartaco

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Fue su primera súper producción en Hollywood y, aunque la película ganó 4 Premios Oscar y su reputación iba en aumento, tuvo que lidiar con las decisiones de los productores y adaptarse a los requerimientos de los actores, entre ellos Kirk Douglas, quien quiso que Kubrick participara del rodaje en reemplazo de Anthony Mann.

Sinopsis: Un esclavo del Siglo I antes de Cristo (Kirk Douglas) trabajaba en una cantera y cuando el dueño de una escuela de gladiadores lo compra aprendió a luchar y a pelear en las arenas de Roma.

Puesto 8: Atraco Perfecto

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

En 1956, con un presupuesto muy bajo y con pocos recursos, logró llevar a la pantalla un thriller de atracos que mezclaba la crueldad y la compasión, y mostraba sus armas de una forma fascinante.

Sinopsis: Un hombre que acaba de salir de prisión, tiene el plan de robar dos millones de dólares de la caja del hipódromo el mismo día en el que se disputa el Gran Premio. El protagonista se reúne de 4 colaboradores que ingenian un plan casi perfecto.

Puesto 7: Barry Lyndon

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Corría 1975 y Kubrick logró volcar toda su pasión por la fotografía en este film en el que iluminó la mayoría de las escenas con velas en lugar de luz artificial. Según la crítica, en esta película logró volcar muchas de sus excentricidades.

Sinopsis: Luego de una infancia repleta de sucesos desgraciados, el protagonista consigue entrar en la realeza y ese es precisamente el hecho que provocó su desmoronamiento personal.

Puesto 6: 2001, una odisea en el espacio

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Considerada una obra maestra de la ciencia ficción, la crítica la aclamó hasta volverla como una de las mejores películas del espacio. Aparece el concepto de inteligencia artificial, desconocido para la época del rodaje, en 1968.

Sinopsis: Pasa por las diferentes etapas de la historia de la humanidad, tanto en el pasado como en el futuro. El descubrimiento de un monolito en la época anterior al hombre y posteriormente a él son el foco de atención de un guión repleto de creatividad y misterio.

Puesto 5: La chaqueta metálica

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

En 1987, Kubrick siguió fiel a al estilo y adaptó el guión a la novela de Gustav Hasford, en donde critica duramente la brutalidad del ejército estadounidense y la guerra del Vietnam.

Sinopsis: Un brillante relato de la brutal guerra de Vietnam. La película tiene dos partes bien diferenciadas: la preparación de los soldados en la base de Marines de Parris Insland en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos y la guerra en sí, ubicada en la ciudad vietnamita de Hué. Durante el rodaje Kubrick reescribió el guión sobre la marcha, modificando las escenas originales.

Puesto 4: La naranja mecánica

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Considerada como la película que tiene uno de los mejores comienzos en la industria del cine, se trata del film más icónico del cineasta. Su vocabulario y el uniforme de los drugos quedaron instaurados para siempre en el imaginario colectivo.

Sinopsis: El gobierno planea introducir un nuevo método, Ludovico, para reinsertar a las personas violentas y criminales, Eso intentarán hacer con el protagonista, un personaje cruel y sin escrúpulos.

Puesto 3: Senderos de gloria

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Con fecha de estreno en 1957, es considerada la gran obra maestra del cineasta y una de las mejores películas bélicas de la industria cinematográfica. Kirk Douglas vuelve a ser protagonista y está rodada en blanco y negro.

Sinopsis: La acción transcurre en Francia, en 1916, donde un general ordena la captura de una tropa alemana y se desarrollan una gran cantidad de vicisitudes épicas.

Puesto 2: ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

Corría 1964 cuando Kubrick estrenó esta sátira sobre la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este film pudo desarrollar su gran sentido del humor para enmarcar la situación que se vivía en ese momento. Con la actuación memorable de Peter Sellers, es una de las mejores comedias negras del cine.

Sinopsis: Un general estadounidense está convencido que los rusos están envenando toda el agua potable. Esto hará que lancen aviones contra la capital rusa.

Puesto 1: El resplandor

A 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick: sus 13 películas icónicas

En 1980, Stanley Kubrick alcanzó su mayor logro en la industria del cine. Basada en la novela de Stephen King, aunque el autor se enojó con su adaptación, es un viaje a la locura del aislamiento y la historia colectiva escrita en sangre que ha generado numerosas teorías y análisis durante más de cuarenta años. Lleva consigo las frases y las escenas más famosas de todos los tiempos.

En esta película, se nota la exigencia del director. Una de las que más lo padeció durante la filmación fue su protagonista, Shelley Duvall. La actriz, que en la actualidad cuenta con 70 años, estuvo retirada muchos años de la actuación luego de las crisis nerviosas que tuvo al trabajar con Kubrick. Sin embargo, años más tarde, en una entrevista a la revista People, la actriz declaró: “Él era un director querible que podía ser cruel porque pensaba que el fin justificaba los medios. Aun así, no cambiaría la experiencia por nada del mundo. ¿Sabés por qué? Por Stanley”,

Sinopsis: Un exprofesor y escritor acepta el trabajo en la vigilancia de un hotel abandonado, al que se instalará junto a su mujer y su hijo. Los relatos de un suceso escalofriante toman vida en la personalidad del protagonista.

