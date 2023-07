Soledad Pastorutti: "Tuve un fan que llegó a buscar comida de la basura para venir a verme" (Video: Noche al Dente, América)

Soledad Pastorutti es una de la artistas del país más queridas por el público de todas las edades. Si bien su género musical favorito y por el que se hizo conocida es el folklore, la Sole es una de las cantantes más multifacéticas, que puede cantar también boleros y cumbias. Según ella misma se define: “una cantante de música popular”.

Invitada a Noche al Dente, el ciclo que va todas las noches por América, la artista oriunda de Arequito cantó, se emocionó y contó anécdotas desconocidas. “Mi primer trabajo fue como canillita para un diario de distribución gratuita, en mi pueblo”, arrancó contando Soledad apenas ingresó al estudio de Fer Dente. Luego, cantaron juntos uno de sus temas preferidos: Yo no te pido la luna. “Ojo con esta banda”, bromeó la cantante tras interpretarla codo a codo con el conductor.

“Me pasó que el otro día jugué al fútbol con Messi y no le pedí una foto, pero porque siento que me lo guardé para mí”, reveló en tono de confesiones. Y agregó: “¿Para qué tendría la foto? ¿Para mostrarla en el Instagram?. No me dio de pedirla y disfruté el momento”, reflexionó ante la mirada incrédula del conductor.

Más adelante, la Sole contó qué fue lo más loco que llegaron a hacer sus seguidores por ella. “Mis fans por mí hicieron muchas cosas, llegaron a entrar a mi casa”, dijo entre risas. “Viajes larguísimos, dormir en la calle y comer de la basura, me lo confesaron dos fans que se conocieron en un recital mío, y el chico me contó que en ese momento no tenía plata, viajaba a dedo y buscó comida en la basura, y terminó comiendo el pedazo de una manzana”.

Ante la pregunta del conductor sobre quién es más crítico de su trabajo, si su hemana Natalia o su marido Jeremías Nati no dudó en responder. “Palo y palo, pero me banco más a mi hermana, porque con Jere me peleo. Tiene otra manera de decir las cosas que me choca un poco más”, destacó sobre su pareja con quien tiene dos hijas, Antonia y Regina.

Luego, se vivió un momento de mucha emoción que la cantante logró sobrellevar con pequeños relatos de su niñez. “En la casa de mi infancia faltaron un montón de cosas, pero mi mamá limpiaba la casa silbando y mi papá también volvía del trabajo cantando. Ninguno era músico pero era una familia muy musical. Mi mamá daba clases de streching en el garaje de mi casa y a mi papá no lo sacabas del folkore”, reveló.

Soledad tiene por su papá un agradecimiento permanente. “Cuando elegí el tema La viajerita, de Jorge Cafrune, lo hice en homenaje a mi papá. Esta canción siempre la cantaba él, me recuerda todos esos momentos. Mi papá me grababa en la consola antes de tener el contrato con Sony, y le poníamos manualmente el nombre al casete para venderlo y bancar la nafta que nos llevaba a los distintos pueblos donde dábamos recitales. Él siempre tenía la excusa de llevar a Natalia y Soledad, para estar todos juntos”, contó y luego reflexionó. “A veces en situaciones totalmente adversas, la gente ve el horizonte allá lejos y no importa dónde nació. Mi hermana y yo no podríamos ser lo que somos si no fuera por mi papá. Los primeros años de mi carrera no podía decirle que no. No tuvo un hijo futbolista pero tuvo una hija folklorista”, dijo entre risas.

La cantante, lejos de esconder sus orígenes, destacó la alegría que fue para ella el hecho de vivir en un pueblo pequeño. “Mi adolescencia con mis amigos fue la mejor. Nosotros jugábamos a la escondida por todo el pueblo. Vivir en un pueblo como Arequito, ir al secundario sin dormir, con el grabador al hombro, porque yo tenía todos los cds que me regalaba la discográfica. En aquel momento los llevaba, lo pasábamos en la plaza del pueblo y después nos íbamos sin dormir al colegio”, recuerda.

Soledad Pastorutti formó una familia con Jeremías, y tuvieron a Antonia y a Regina (Archivo)

En cuanto a su maternidad, la Sole consideró que hubo un antes y un después en su vida, aun como cantante.“Desde que tengo a mis dos nenas canto distinto. Canto de otra manera, no lo puedo explicar”, consideró. “Lo que más me gustaría es inspirar a muchas mujeres a hacer lo que les gusta porque siento que es posible. Mi vida no fue fácil pero tengo el privilegio de hacer lo que me gusta”, continuó.

A la hora de emocionarse con una canción, eligió el tema de amor de Cinema Paradiso. “Este tema es con el que me casé con Jere. Tengo una anécdota, volviendo con mi hermana de Israel, el avión paró en Roma para hacer escala durante un día. Recuerdo que llovía, entramos al hotel y nos regalaron dos invitaciones para el teatro. Era mi primera vez en Roma. Las entradas eran para ver a Ennio Morricone que estaba tocando en vivo en una capilla con miles de escalones. Para mí es la película de mi vida. Este tema de amor es increíble, no sé cómo un tipo logró contar tanto en una canción instrumental”, aseguró.

