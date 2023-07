Luisa Albinoni discutió a los gritos en vivo contra Paulo Vilouta: “¡Dejame hablar!”

Luisa Albinoni discutió con Paulo Vilouta (Video: "Desayuno Americano", América)

La historia de los últimos días llenó las páginas de todos los diarios, y en cada casa se discutió el tema: Williams Alexander Tapón, el joven que agrediera brutalmente a un árbitro al pegarle una patada en la cabeza durante una discusión en un partido amateur en la localidad bonaerense de Sarandí el sábado, fue hallado muerto. Las imágenes de la reyerta, filmadas por un espectador, rápidamente se viralizaron, hecho que magnificó su trascendencia.

En momentos en que se informaba del tema en el programa Desayuno americano (América), conducido por Pamela David, se produjo un duro intercambio de palabras entre Luisa Albinoni y Paulo Vilouta, ambos panelistas del ciclo, mientras en el móvil quien estaba hablando era el hermano del jugador que decidiera quitarse la vida.

“¿A vos te parece que estuvo bien la Justicia o fue desmedida?”, fue la pregunta que lanzó la conductora que provocó un debate caliente. “Fue desmedida. Perdón, perdón, ¿puedo decir algo?”, dijo la actriz, mientras levantaba la mano a la espera de ser escuchados sus conceptos. Fue ahí que sin dejar margen ara una explicación, Vilouta la cuestionó: “¿Qué es lo desmedido, Luisa? ¿Pegar una patada a la gente, eso es desmedido?”.

Ella, intentando ampliar su opinión, repreguntó: “Perdoname, ¿a quién le dijeron que por una patada en el fútbol, yo no justifico la violencia, es un homicidio culposo? A él le prohibieron jugar de por vida, que era su amor. Bueno, entonces, la Justicia a veces deja...”. Y fue interrumpida por el periodista quien expresó que no coincidía en nada con sus palabras.

Fue en ese instante que ella, al querer dejar clara su postura y notando que se volvía difícil, comenzó a alzar su voz: “Dejame hablar, carajo”. Sin embargo, su interlocutor hacía oídos sordos a su pedido y hablaba por sobre sus palabras, expresando: “No, no, violencia no, Luisa”. “Pará un poco, Paulo. ¡Pará, quiero hablar!”, fue el grito de ella que retumbó en todo el estudio mientras el resto acompañaba en silencio ese momento.

Violenta Agresión A Un Árbitro En Un Partido De Fútbol Amateur

“No me frenes, porque estoy cansada que me calles”, justificó Albinoni su reacción, quien en ese instante sí comenzó a ser escuchada en sus conceptos. “La Justicia, a veces... pedimos Justicia desde acá por casos gravísimos y nunca aplica a esto. Pero esto fue demasiado y esto fue lo que llevó a ese chico al suicidio, y quiero que me lo conteste el psicólogo”.

Pero Vilouta no se quedaría callado, y retrucaría: “Bueno, cambiemos el Código Civil y Penal en la Argentina y cada uno lo interpreta como quiere. Tengamos cuidado a veces con las cosas que planteamos”. Ante ello, Albinoni volvió a girar sobre sus conceptos: “Pero Paulo, ¿y los femicidas y los asesinos y los chorros y los que matan en las calles?”.

La respuesta de su interlocutor no se hizo esperar: “No mezclemos, porque este arbitro podría esta muerto también”, ante lo que ella simplemente respondió: “Bueno, pero no está”. Fue allí que se calmaron los ánimos, y la propia Albinoni reconoció: “Fue demasiado lo que hizo, está mal, claro que está mal”, en referencia al jugador.

“Obviamente que pasó, obviamente que no es justificable la violencia. Le dio un patada, lo podría haber matado. Pero yo siento que la decisión de la Justicia es extrema. Hay casos muy graves donde no se culpa de homicidio culposo. Y eso el pibe, entre esta porquería, que no está fiscalizado por nadie -señalando el teléfono celular y aludiendo a los mensajes que había recibido por parte del árbitro tras el incidente-, hay gente que es débil y no lo pude soportar, no nos engañemos”, cerró la actriz. Sin embargo, Vilouta tendría algo más para aportar: “¿Y qué hacemos, le damos un premio por pegar una patada a un tipo?”. Fue en ese instante en que ella cerró la conversación: “No, pero tampoco lo podemos ajusticiar”.

Seguir leyendo: