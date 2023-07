La profunda reflexión de Zaira Nara tras reencontrarse con su hermana Wanda

Zaira y Wanda Nara

“Vengo a acompañar, a ver esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”, había dicho Zaira Nara el lunes a primera hora cuando llegó a Ezeiza de un vuelo proveniente de Ibiza (España), a donde viajó junto a sus hijos Malaika y Viggo, y en donde esperaba reencontrarse con su hermana Wanda Nara, su cuñado Mauro Icardi y sus cinco sobrinos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

El plan original era disfrutar de una semana de vacaciones en el verano europeo. Sin embargo, un análisis de rutina que no dio bien cambió todo para Wanda y su familia. Fueron días de hermetismo puro en los que nadie del círculo íntimo de la conductora se refirió al respecto. La primera fue su hermana al llegar al país para acompañar a la empresaria, pero tampoco quiso dar demasiados detalles al respecto, ya que sabría que pronto lo haría la protagonista.

“Voy a ocupar el rol que mi hermana quieren que ocupe. Ella está bien”, agregó Zaira sin querer dar mayores precisiones sobre la salud de Wanda, que por ese entonces permanecía dentro de la intimidad de su familia. “No hablo más del tema, me paré a hablarle porque vinieron hasta acá. No hablo más del tema, gracias”, agregó la modelo que estaba recién llegada al país dispuesta a acompañar a su hermana.

La palabra de Wanda llegó el lunes por la tarde cuando publicó en su cuenta de Instagram una carta abierta en la que contó cómo se encuentra y los estudios de rutina que se hizo la semana pasada, motivo por el cual suspendió el viaje familiar que tenía planeado en Europa. “Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, detalló la conductora.

El posteo de Wanda Nara sobre su salud

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, agregó la conductora de Masterchef.

Por su parte, aseguró que no brindará más detalles públicos sobre su salud.”Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, indicó luego de agradecer el cariño que recibió estos días.

Entre los miles de mensajes que recibió Wanda en el posteo, se destacaron el de varios famosos que le brindaron su apoyo, y también el de su mamá Nora Colosimo, quien le escribió: “Nena linda de mamá”, junto con el emoji de un corazón rojo. Y quien también le dejó un tierno comentario fue su hermana Zaira, que colocó cinco corazones: tres celestes y dos rosas.

Más tarde, la modelo utilizó su propia red social para expresarse: dejó un contundente mensaje sobre el apoyo incondicional que le brinda a su hermana en todo momento. Compartió un posteo de la cuenta de Instagram Amor en Estrellas, que dice: “Olvida los miedos y abraza con ganas que te aseguro que hay abrazos que curan hasta el alma”. Si bien la modelo no mencionó el perfil de su hermana, fue el único posteo que realizó después de que Wanda hiciera referencia a su salud.

El posteo de Zaira Nara después de que Wanda hablara de su salud

Seguir leyendo: