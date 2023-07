Fernanda Iglesias durísima contra su ex: el motivo por el que no puede perdonarlo

Fernanda Iglesias durísima contra su ex reveló el motivo por el que nunca le perdonará lo que le hizo

La periodista Fernanda Iglesias se convirtió en noticia durante las últimas semanas tras confirmar su separación con Pablo Nieto con quien estuvo en pareja durante 14 años. Según confirmó la periodista y panelista de LAM, el motivo de la ruptura fueron varias infidelidades de él y ella se enteró luego de que decidiera irse a España a probar una nueva vida. A raíz de este episodio, Iglesias tomó la decisión de regresar al país y continuar con su rutina y su vida ya consolidada en Argentina.

En las últimas horas, la periodista utilizó sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos y expresó nuevos detalles de la separación con el productor. Incluso reveló por qué jamás podría perdonarlo y reconciliarse con él. Fue a través de sus historias de Instagram donde Fernanda utilizó la cajita de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran y allí se dio cuenta que todos o casi todos querían saber más sobre su ruptura con Nieto.

“¿Podría haber una reconciliación con Pablo o ya está, capítulo cerrado?”, fue una de las preguntas más directas que le hizo un usuario interesado por la historia que contó Iglesias públicamente tras volver de España. A lo que la periodista respondió contundente: “No hay reconciliación posible con alguien que te dice ‘no te aseguro que no te voy a volver a cagar’”.

Algunas preguntas y respuestas que la periodista contestó en su Instagram

“Pablo era un tiroteador serial”, le comentó otra persona quien no buscó hacer una pregunta sino una afirmación. Sorprendida por el mensaje, Fernanda le consultó: “¿Cómo sabés?”. También algunas personas interesadas en conocer a la panelista indagaron sobre si ella ya estaba saliendo con alguien. “¿Cómo voy a tener pareja? Me acabo de separar”, negó de manera contundente y también reconoció que no saldría con nadie que conozca por Instagram.

Hace unos días en el programa donde trabaja, Fernanda dio más detalles de la ruptura con Nieto. “No, no estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, aclaró la panelista, quien en marzo de este año había decidido continuar su vida en el Viejo Continente, pero regresó tres meses después.

Fernanda Iglesias anunció su separación de Pablo Nieto

“¿Fue en buenos términos la separación?”, siguió el conductor con las preguntas para conocer más sobre el tema que estaba atravesando su compañera de trabajo quien en más de una oportunidad se quebró en vivo. “En buenos términos nunca pasa, la verdad que no. Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas. Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, dijo Iglesias.

En cuanto a sus sentimientos remarcó que estuvo “muy triste”, no solo por la disolución del vínculo amoroso, sino porque “para mí como que se rompe la familia y para mi la familia es lo más importante que tengo en el mundo. Y yo no estoy de acuerdo con esto de que ‘seguimos siendo familia’ y qué sé yo. No, ya está, para mi no es así. Él siempre fue mi gran sostén para todo, pero llegó un momento en que hay cosas que ya está...”, aseguró hace unas semanas al aire de América.

