La reacción de los conductores de Gran Hermano Chile durante un sismo en plena emisión

Un temblor en plena emisión de GH en Chile

Luego del éxito de Gran Hermano en Telefe, en la televisión chilena apostaron también por llevar a cabo este formato. El canal Chilevisión optó por utilizar la misma casa en la que se consagró campeón Marcos Ginocchio en Buenos Aires, pero las galas se realizan desde los estudios de la emisora en el país vecino.

En la gala de este domingo a las 23:05, los conductores Diana Bolocco y JC Rodríguez anunciaron frente a la cámaras que había comenzado un fuerte sismo en Chile. Estaban mostrando la casa de Buenos Aires, pero interrumpieron la transmisión para volver al estudio principal y contar que sentían un temblor en el estudio.

El sismo fue de 6.6º de magnitud y se percibió entre las regiones del Valparaíso y Los Lagos, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Por suerte, fueron solo unos minutos y luego retomaron con la emisión.

Recientemente, se había generado una polémica en las redes sociales porque algunos de los participantes de Gran Hermano Chile criticaron al público argentino. Todo sucedió luego de la primera gala de eliminación que derivó en la salida de Benjamín. Luego de que el participante saliera de la casa se dio una particular charla en la cocina entre tres de los jugadores donde daban su parecer respecto del público argentino: “En el Gran Hermano de la Argentina nunca ha ganado una mujer”, aseguró Maite muy segura en su afirmación, aunque sea un dato erróneo, ya que dos mujeres en la historia argentina resultaron vencedoras: Viviana Colmenero y Mariana Mirra. Resta saber si sus palabras fueron fruto de la desinformación o de una estrategia en el juego.

También se tomó un momento para referirse a Marcos Ginocchio: “En el último ganó el más cuico, sí, Marcos, ahora está trabajando en Europa, es modelo”. El término cuico refiere en forma despectiva a las personas de clase alta o snob, e incluso a los denominados nuevos ricos. Sin embargo ahí también falló en su apreciación, ya que Marcos, pese a algunas presencias en el exterior, continuaba en la Argentina.

La reacción de los conductores durante un sismo en plena emisión de Gran Hermano en Chile

“¿Y si ganara el Jorge?”, consultó Francisco, sobre el perfil del posible triunfador, a lo que Maite lo dio por tierra: “¿La verdad? No creo, es que el público chileno es distinto”, momento en que la otra integrante de la charla, Viviana aseguró: “El argentino es más pecho frío”, y Maite afirmando esa postura aclaró que el argentino es más superficial.

“En el de Argentina, yo creo que la primera que se hubiera echado era la Moni, no tienen ese corazón que ven los chilenos”, supuso Viviana, en referencia a Mónica Ramos, y allí fue cuando Francisco volvió a tomar la palabra y explicó: “Si aquí hay una competencia donde hay más gente joven que más gente adulta, si vos tenés aquí poca gente adulta participando y tenés más apoyo, va a ganar la gente adulta por más que tengan lo que tenga los jóvenes, porque la van a votar y la potencian”.

Las redes sociales no dejaron pasar por alto ese comentarios y pudieron leerse frases de la talla de: “Estas minas se acaban de ganar el odio de todos los argentinos”, o “Qué gracia que digan que los argentinos somos superficiales porque si fuera por eso a Gran Hermano lo ganaba otro y no Marcos. Él ganó porque literalmente no se metía con nadie. Desde el primer día al que decía o hacía algo que al público no le pareciera justo, lo sacaban”.

