Dalma Maradona anunció su salida de la radio: “Las cosas fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto”

“La foto no tiene nada que ver con el texto”, fue lo primero que aclaró Dalma Maradona en su cuenta de Instagram cuando compartió una de sus últimas imágenes al aire de Un día perfecto, el programa que se emite por radio Metro y del que anunció su salida después de tres años trabajando allí. “La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno”, escribió la actriz en la red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.

Por su parte, contó el contexto en que se dio su salida de la emisora a la que se sumó luego de la muerte de su padre, Diego Maradona: “Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime y Caye (Cayetano), me quedé un poco más”.

La hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona evitó brindar mayores detalles, pero advirtió: “Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mí eran otros”. “Nada más que decir”, agregó y decidió dedicarle un especial mensaje a los oyentes de Un día perfecto: “Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Los llevo en mi corazón”.

En tanto, la mamá de Roma y Azul -frutos de su relación con su esposo, Andrés Caldarelli- recordó su llegada al programa y destacó el rol de Nicolás Cayetano, quien la convocó luego de la muerte de su padre, en noviembre 2020. “Yo estoy en el fondo del mar, no tengo nada para darte ni a vos ni a los oyentes”, reprodujo sobre las palabras que le dijo la actriz en su momento. Sin embargo, su compañero le insistió y ella terminó aceptando. Así las cosas, definió como “una escuela de radio por todos lados” su experiencia al aire del programa en el que trabajó hasta principios de julio.

En el posteo en el que Dalma acompañó con una selfie dentro del estudio, recibió cientos de mensajes en el que se destacó el del conductor de LAM, Ángel de Brito, quien aprovechó la oportunidad para hacerle una propuesta pública: “¿Y conmigo para cuándo?”. Hasta el momento, la actriz no respondió aquel mensaje, aunque en más de una oportunidad, contó que no se “anima” a ser parte del panel del programa que actualmente se emite por la pantalla de América y para el cual el periodista la ha convocado en retiradas ocasiones.

Quienes también dejaron sus mensajes de aliento fueron algunos de sus compañeros. “Te quiero y me encantó compartir un año de radio juntos”, le escribió Gabriel Schultz, mientras que Nicolás Cayetano indicó: “¡Dal! ¡Te quiero!”.

Además, muchos fieles oyentes de Un día perfecto le dejaron cálidas palabras. “Se te va a extrañar, había días en que ponía la radio solo para escuchar tu voz, para sentirte cerca, para retrotraer el tiempo y volver a estar todos juntos. La magia de la radio lo hacía posible, lo tenía al alcance de mi mano y me hacías reír mucho con tus ocurrencias”, escribió uno de los usuarios. “Qué lastima que terminara así y no te dejaran despedirte”, consideró otro. “¡Lo que sucede, conviene! Siempre agradeceré que hayas trabajado ahí”, destacó otro más entre los tantos comentarios que obtuvo la publicación que superó los 8 mil me gusta.

