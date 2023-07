Oscar González Oro volvió a la televisión: “Es la primera vez en mi carrera de 40 años que trabajo en El Trece”

Oscar Gonzalez Oro volvio a la television

Este lunes a las 9 de la mañana, Oscar el Negro González Oro regresó a trabajar a la Argentina como conductor de Nosotros a la mañana (El Trece). El periodista, radicado en Uruguay desde 2021, estará en el ciclo televisivo sólo dos semanas, en principio hasta el 4 de agosto, hasta la llegada definitiva de Fabián Doman que se pondrá al frente del programa recién en agosto.

“¡Dale gas!, ¡Subime la música! Buenos días, país. Mucha Gracias (Martín) Kweller, Guido Kaczka, Adrián Suar y muchas gracias a todos los que me dieron la bienvenida a canal Trece. Es la primera vez en mi carrera de 40 años que trabajo en El Trece”, fueron las primeras palabras del reconocido conductor durante su presentación.

“Trabajé en el 7, en el 9, en América y en Telefe con Susana Giménez y ahora en El Trece, después de esto la muerte”, bromeó. Inmediatamente le mandó un saludo a Joaquín El Pollo Álvarez, conductor del ciclo hasta el viernes pasado. “Me puse lo primero que encontré, te quiero Pollo y mucha suerte en tu nuevo programa”, continuó.

A continuación saludo a todo el equipo: Paula Trapani, el Pampa Mónaco, Josefina Pouso, Mariel Di Lenarda-a quien felicitó por el Martín Fierro-, Juan Etchegoyen y Cinthia Fernández con quien mantuvo un divertido diálogo cuando al conocer que tenía tres hijas, Oro le preguntó: “¿Y si te comprás un televisor?”. La bailarina reconoció, entre risas: “igual estoy con poco sexo”.

Oscar González Oro en Nosotros a la mañana

Antes de tratar los temas del día, González Oro reconoció: “Debo reconocer que Buenos Aires está hermosa, pero me llama la atención que una ciudad tan potente como esta haya durmiendo gente en la calle”.

La vuelta del Negro se da luego de que el mismo decidiera en el 2021 tomarse un descanso profesional, luego de su exitoso paso por Radio Rivadavia (AM 630). “Tengo un cansancio moral por ver a mi país como lo veo, tengo un cansancio espiritual por ver a la Iglesia en la cual yo creía en el estado en que se encuentra, y un cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 o 25 años de la vida de mis hijos”, señaló en ese momento González Oro, quien, por el contrario, destacó el orgullo que le representaba “haber criado a cuatro generaciones”.

Además, de este regreso momentáneo a la televisión, el periodista adelantó en una reciente entrevista que está en tratativas para dirigir una emisora de radio muy importante, si bien, según dijo, no podía dar más detalles, aseguró que su idea es, en principio, ir y venir entre los dos países (Argentina y Uruguay).

“El valor más grande que prediqué a lo largo de toda mi vida, es la libertad. Mi libertad. Decidir si voy a ver a mis hijos o si los mando a buscar para que vengan ellos. Yo siento que hoy recuperé mi libertad. El poder decidir qué hago y no que decidan por mí. Porque me dicen que están prohibidas las reuniones sociales y que el lunes autorizan a los clubes de fútbol a hacer entrenamiento. ¿Eso no es una reunión social? Hay veintidós tipos en una cancha, más los asistentes, peloteros, aguateros, director técnico... ¡Hay cincuenta personas! ¿Y yo no puedo invitar a alguien a comer a mi casa? No es lógico”, había manifestado en una nota con Teleshow Oscar González Oro cuando decidió cruzar el charco e instalarse en Uruguay para emprender una nueva vida, allá por agosto del 2020 en plena pandemia.

Oscar González Oro volvió a la televisión y conducirá por dos semanas las mañanas de El Trece

El viernes pasado, Joaquín El Pollo Álvarez se despidió de la conducción de Nosotros a la mañana después de cuatro años. Junto a sus compañeros se emocionaron hasta las lágrimas cuando mostraron un video para despedir al periodista que comienza una nueva etapa en su carrera.

“Primero les agradezco a mis compañeros que se emocionen porque los quiero mucho. Los veo a todos llorando y me emociona. Este es un programa de tele y la vida va para otro lado. Nosotros lo vivimos mucho como ustedes con su trabajo”, dijo el presentador, muy conmovido.

“Hace cuatro años y monedas que estoy acá: me casé, lloré, reí, veíamos lo de Messi que a algunos les puede parecer algo pasajero, pero para mí es mi sueño que Messi vea mi programa. Tal vez algunos no lo entienden”, agregó el Pollo y aprovechó para agradecer a su esposa, Tefi Russo, y a la producción de Nosotros a la mañana, al equipo técnico y sus compañeros.

“Lo más importante es la gente, les agradezco de corazón, que me hayan respetado y que banquen hace cuatro años. Ustedes son fundamentales, gracias a todos de corazón”, se despidió el Pollo y luego se abrazó con sus compañeros, los periodistas Pablo Montagna, Mariel Di Lenarda, Juan Etchegoyen, Josefina Pousso, Pampa Mónaco, Cinthia Fernández y Paula Trapani.

Álvarez seguirá trabajando en el nuevo ciclo Poco correctos, la nueva propuesta de El Trece que conducirán con el Chino Leunis y se emitirá por las tardes. Completan el equipo María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefania Berardi y Agostina Scalise.

