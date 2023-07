La emotiva despedida del Pollo Álvarez de Nosotros a la mañana que hizo llorar a sus compañeros

La emotiva despedida del Pollo Álvarez de Nosotros a la mañana

Este viernes se vivió un programa diferente en Nosotros a la mañana ya que el Pollo Álvarez se despidió del ciclo de El Trece, luego de más de cuatro años. El conductor y sus compañeros se emocionaron hasta las lágrimas cuando mostraron un video para despedir al periodista que comienza una nueva etapa en su carrera.

“Primero les agradezco a mis compañeros que se emocionen porque los quiero mucho. Los veo a todos llorando y me emociona. Este es un programa de tele y la vida va para otro lado. Nosotros lo vivimos mucho como ustedes con su trabajo”, dijo el presentador, muy conmovido.

“Hace cuatro años y monedas que estoy acá: me casé, lloré, reí, veíamos lo de Messi que a algunos les puede parecer algo pasajero, pero para mí es mi sueño que Messi vea mi programa. Tal vez algunos no lo entienden”, agregó el Pollo y aprovechó para agradecer a su esposa, Tefi Russo, y a la producción de Nosotros a la mañana, al equipo técnico y sus compañeros.

Cada mañana, El Pollo Álvarez estuvo al frente del ciclo junto a Mariel Di Lenarda y otros panelistas

“Para mí es un éxito, estuvimos siete años”, recordó Álvarez sobre la permanencia del ciclo que también fue conducido por Fabián Doman y ahora retomará la conducción en breve. También habrá un periodo intermedio en el que Oscar González Oro se hará cargo del programa por dos semanas.

“Lo más importante es la gente, les agradezco de corazón, que me hayan respetado y que banquen hace cuatro años. Ustedes son fundamentales, gracias a todos de corazón”, se despidió el Pollo y luego se abrazó con sus compañeros, los periodistas Pablo Montagna, Mariel Di Lenarda, Juan Etchegoyen, Josefina Pousso, Pampa Mónaco, Cinthia Fernández y Paula Varela.

Álvarez seguirá trabajando en el nuevo ciclo Poco correctos, la nueva propuesta de El Trece que conducirán con el Chino Leunis y se emitirá por las tardes. Completan el equipo María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefania Berardi y Agostina Scalise.

Esta semana se había generado una polémica relacionada con una de las integrantes del equipo, Mariel Di Lenarda, quien ganó como mejor panelista en los Premios Martín Fierro. Minutos después de recibir la estatuilla, fue entrevistada por Santiago Sposato, el cronista de LAM que la acusó de haberse “robado” el premio porque según su opinión le correspondía a Yanina Latorre, su compañera de trabajo.

Luego del revuelo, Mariel habló de esta entrevista que le dejó un sabor amargo: “No iba a hablar del tema, pero es nuestro programa. Ayer estaba en la gala de la Fundación Favaloro con el celular apagado, así que no me enteraba de nada. Pero después pensaba, ¿por qué tengo que dar explicaciones porque la Asociación de Periodistas del Espectáculo me da un premio y considera que soy merecedora de tenerlo y de ganármelo?”.

“Sí, creo que me lo merezco y lo quiero disfrutar, no quiero estar metida en esto porque yo no llegué a ganarme este premio, esta nominación por quilombos. Por laburo, nada más”, aseguró ante sus compañeros, para luego recordar: “Cuatro años estuve nominada en radio, y me lo gané el quinto, y es rara la sensación de tener que dar explicaciones de por qué me dieron este premio. En todo caso hay 72 miembros de APTRA y 72 miembros para cuestionar”, expresó.

Además, reconoció que su conversación con Sposato casi le arruina la jornada: “La sensación no me la pude sacar en toda la noche, la angustia que me dejó, porque en un momento me acusa de robarme un premio. Pollo, vos me conocés, yo no sé ni quién está en APTRA. ¿Robarme un premio? Loco, laburo hace millones de años, qué culpa tengo?”, cuestionó, para luego rememorar: “Termino la nota que la piloteo como puedo, porque no soy irrespetuosa, porque yo no había hablado ni con mi familia todavía, lo primero que pasó es eso que vieron, por eso la situación, y mi pareja estuvo conteniéndome”. Más tarde, el notero le pidió disculpas por su comportamiento.

