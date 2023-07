Santiago Sposato se disculpó con Mariel Di Lenarda por haber subestimado su Martín Fierro

Las Disculpas De Santiago Sposato A Mariel Di Lenarda

Apenas 20 minutos habían pasado desde el comienzo de la ceremonia de los premios Martín Fierro y llegaría el turno de la terna a mejor panelista. Tras confirmarse que la ganadora era Mariel Di Lenarda, de Nosotros a la mañana, (El Trece), ella se mostró exultante y con una sonrisa difícil de borrar. “Sos la que marca la agenda del panelismo”, le dijo a Yanina Latorre desde el escenario. También elogió a Sol Pérez, la otra nominada.

Luego llegaría el turno de cruzarse con colegas de todas las mesas que la felicitaban por el logro obtenido, mientras ella no soltaba su premio y no privaba a nadie de su saludo. Tras ello, pasó por la sala de prensa, donde cada ganador se cruzaba con cronistas y fotógrafos de los diferentes medios de comunicación que cubrían la cobertura.

En esa situación, Santiago Sposato, cronista de LAM, encaró a Mariel: “Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”. La cara de felicidad se borró de a poco del rostro de la ganadora: “La verdad es que me dejás medio sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos, la iba a buscar a Yanina, lo compartí con Sol, ¿te parece injusto de verdad?”, le preguntó.

“Me parece que vos sos una excelente periodista y que tal vez lo merecés como labor periodística, me parece que como panelista Yanina hoy en la televisión está por lejos primera. Pero es una opinión personal”, replicó Sposato. “Me encanta, se lo dije, se lo reconocí en privado. De todas maneras, vos podés pensar que se lo merecía ella y me encanta, como a toda la gente, y yo también se lo dije, que es la reina de los panelistas. Y no tengo que pedir disculpas o perdón porque me lo dieron”, argumentó la periodista. “¿No robaste nada?”, continuó Sposato con sus cuestionamientos, ante lo que ella simplemente aclaró: “Para nada”.

Este martes, Mariel se manifestó en Nosotros a la mañana, el programa de El Trece donde su labor la hizo acreedora del premio: “No iba a hablar del tema, pero es nuestro programa. Ayer estaba en la gala de la Fundación Favaloro con el celular apagado, así que no me enteraba de nada. Pero después pensaba, ¿por qué tengo que dar explicaciones porque la Asociación de Periodistas del Espectáculo me da un premio y considera que soy merecedora de tenerlo y de ganármelo?”, se preguntó.

“Sí, creo que me lo merezco y lo quiero disfrutar, no quiero estar metida en esto porque yo no llegué a ganarme este premio, esta nominación por quilombos. Por laburo, nada más”, aseguró ante sus compañeros, para luego recordar: “Cuatro años estuve nominada en radio, y me lo gané el quinto, y es rara la sensación de tener que dar explicaciones de por qué me dieron este premio. En todo caso hay 72 miembros de APTRA y 72 miembros para cuestionar”, expresó.

Además, reconoció que su conversación con Sposato casi le arruina la jornada: “La sensación no me la pude sacar en toda la noche, la angustia que me dejó, porque en un momento me acusa de robarme un premio. Pollo, vos me conocés, yo no sé ni quién está en APTRA. ¿Robarme un premio? Loco, laburo hace millones de años, qué culpa tengo?”, cuestionó, para luego rememorar: “Termino la nota que la piloteo como puedo, porque no soy irrespetuosa, porque yo no había hablado ni con mi familia todavía, lo primero que pasó es eso que vieron, por eso la situación, y mi pareja estuvo conteniéndome”.

El Pollo Álvarez y Mariel Di Lenarda, dos de los pilares de Nosotros a la mañana

“Chicos, no me interesa ni ganar seguidores, debe haber gente que no sabe ni quién soy, y está genial, y debe haber gente que cree que está mal, y está genial, pero yo me quedo con que quiero disfrutar mi premio y me angustian estas situaciones. Me rompí el tujes para estar a donde estoy, déjenme disfrutar, ¿es tanto pedir?”, cerró.

Tras ello, Santiago Sposato brindó una entrevista telefónica en el ciclo donde se disculpó por lo ocurrido: “Primero, me hubiera gustado decírselo personalmente pero entiendo que pudiera estar enojada, y si es así, pensaba que podía ir personalmente a la salida del programa, cara a cara sin cámara para ofrecer mis disculpas”. aseguró el cronista, y agregó: “Tras este llamado de producción tengo la posibilidad de dar mis disculpas más allá de un mensaje de WhatsApp que es un medio muy frío para este tipo de cuestiones”.

A continuación, se refirió al hecho puntual que motivó el llamado. “En ese momento ni me di cuenta de que ella la estaba pasando tan mal, yo estoy acostumbrado capaz en un programa como LAM en la relación famoso entrevistado y cronista solemos chicanearnos bastante y uno a veces no tiene la medida o el grado de sensibilidad que puede tener la otra persona”, admitió. “Entiendo que ella estaba en el momento más feliz de su vida, o uno de los mejores momentos y tal vez en nuestra chicana habitual en eso de decirle que para mí Yanina era la mejor y que el premio no me parecía justo para ella, más allá de decirle que me parecía una periodista del carajo, pero entiendo que a ella en ese momento le cayó muy mal, no me di cuenta sino hubiera reaccionado de otra manera, pero visto lo que se generó y que me llegó que ella no estaba pasando bien, más vale que le quiero pedir disculpas a ella”, agregó.

Ante esas palabras, la periodista aclaró que ella no está enojada, sino que está dolida: “Yo recién bajaba re contenta, y me dolió y casi que no la remé”, lo que motivó la intervención del cronista: “Me duele que te haya dolido”. Sin embargo, al momento de ser consultado si siente que se equivocó al encarar así el reportaje, Sposato aclaró: “Viendo cómo se lo tomó ella, sí. Tal vez si se lo decía a Dady Brieva, él me hubiera pegado tres sopapos y hubiera terminado entre risas. Viendo lo que pasó, estoy arrepentido de lo que pasó, no puedo disfrutar generarle un momento así a una colega, de la que no soy amigo, pero admiro y siento aprecio”, cerró.

