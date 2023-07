Preocupación por Wanda Nara: de la noche del Martín Fierro con Icardi a la incertidumbre por su salud y el viaje cancelado a Europa

Wanda Nara el domingo, al momento de recibir el Martín Fierro como revelación

“Amo mucho este país, amo mucho a la Argentina. A veces me preguntan cuál es mi secreto y yo creo que en cada una de estas mesas tengo un amigo. Quiero agradecerles a los que hablan mal de mí, porque me hacen más fuerte, poderosa e indestructible”. Con esas palabras Wanda Nara agradecía el último domingo en la ceremonia de los Martín Fierro al alzarse con la estatuilla como revelación por su rol al frente de ¿Quién es la máscara? , donde compartió terna con Fede Bal, que hizo lo propio en Resto del Mundo, y Rocío Gómez Wlosko, como actriz revelación por su papel en El primero de nosotros: interpretó a la hija del personaje de Benjamín Vicuña.

La actual conductora de MasterChef asistió a la ceremonia junto a Mauro Icardi y a sus cinco hijos. Pasaron esa noche en una lujosa suite del Hotel Hilton donde se llevó a cabo la ceremonia y desde allí, la modelo compartió un mensaje la mañana siguiente: “Buen día, Buenos Aires. Gracias Aptra y a todos mis compañeros de un programa que me hizo muy feliz. Todos ellos hicieron que sea un año increíble”.

“Mi primer año en TV Argentina y mi primer Martín Fierro”, agregó emocionada junto a una instantánea que la muestra acostada en la cama acompañada del premio. Además, al ser consultada sobre dónde se encontrará la estatuilla, aclaró que “está en mi mesa de luz aunque ahora me pidieron los nenes que lo ponga en el living”.

Ese lunes, Mauro Icardi junto con su familia viajarían a Europa ya que restan definir los detalles de dónde continuará su futuro futbolístico, y las reuniones con el Galatasaray de Turquía y con el PSG estaban pendientes. La intención era viajar a Italia, donde la familia tienen una lujosa propiedad en Lago Di Como. Sin embargo, el viaje nunca se realizó, y las últimas horas de este miércoles sorprendió la internación de la conductora en el Sanatorio Los Arcos, por un supuesto dolor estomacal.

Wanda Nara estuvo internada la noche del miércoles pasado (Instagram)

Según una nota telefónica que concedió Andrés Nara a A la tarde (América), Wanda planeaba encontrarse con su hermana Zaira en Europa. “No estábamos pasando un buen momento en nuestra relación y no sé casi nada de lo que le está pasando, estoy preocupado”, admitió el suegro de Mauro Icardi. Y luego, agregó: “Zaira está en España, donde se reencontró con sus hijos luego de su viaje a Tailandia, ellas pensaban encontrarse allá en Europa para pasar parte de sus vacaciones juntas”.

Tras realizársele un primer chequeo, se debieron repetir los estudios, y luego de ello se decidió darle el alta a la espera de los resultados y que continúa en su casa junto con sus seres queridos. Según confirmó Andrés a Teleshow: “Vengo de la clínica de los Arcos y me confirmaron que ya le dieron el alta. Realmente fueron estudios de rutina y algunos chequeos porque ella se sentía mal y quería saber cómo estaba, ya no está más internada”, expresó sobre el momento en que se enteró del inconveniente sufrido por su hija, y al llegar al centro de salud ya no se encontraba allí.

En Telenoche, el hematólogo Juan José Real explicó a qué se debería el dolor de estómago: “Podría estar relacionado al aumento del bazo y de los glóbulos blancos”. “Desde el punto de vista hematológico es un desafío un cuadro con los glóbulos blancos altos y el bazo inflamado. De todas formas hay que ver la calidad y cantidad de esos glóbulos blancos y las características del bazo agrandado”, explicó el especialista.

“Esto es un dolor de panza que está sumado a otras sintomatologías y leucocitosis”, detalló el médico, a la vez que aclaró que la punción de médula ósea que le habrían practicado a la empresaria “es una herramienta fundamental que permite poner el nombre y apellido de la patología que uno puede estar sospechando en base al laboratorio que se hizo previamente”.

