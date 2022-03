Las claves del éxito de Nosotros a la mañana, el único ciclo de ElTrece que le gana en rating a Telefe

El Pollo Álvarez y Mariel Di Lenarda

Nosotros a la mañana se convirtió en un clásico de la pantalla de ElTrece. El programa, conducido por Joaquín Pollo Álvarez y Mariel Di Lenarda (que quedó en reemplazo de Sandra Borghi), ha logrado cautivar a la audiencia que busca entretenerse e informarse cuando arranca el día. Con un promedio diario aproximado de 3 y 4 puntos de rating es el único ciclo de la emisora que supera en rating a Telefe.

Para entender el éxito de esta producción de Kuarzo hay que remontarse a agosto de 2014 cuando el periodista Fabián Doman debutó con el ciclo que en ese momento se llamaba Nosotros al mediodía. Luego, comenzó a emitirse más temprano y pasó a llamarse Nosotros a la mañana. A partir de mayo de 2019, el Pollo y Sandra Borghi (ahora conductora del noticiero de los mediodías con Luis Otero por la misma emisora) quedaron al frente del magazine que siempre tuvo aceptación del público más allá de los cambios.

Carlos Monti, Pampa Mónaco, Paula Trapani, Ariel Wolman, Sandra Borgui, el Pollo Álvarez y Sol Pérez

Aunque lograron buenos niveles de audiencia durante siete años, las autoridades del canal cancelaron el programa y apostaron por Lo de Mariana, con la conducción de Mariana Fabbiani. El ciclo debutó en abril de 2021, pero no funcionó como lo esperaban y estuvo al aire tres meses y medio. Fue entonces que volvieron a convocar al equipo liderado por Álvarez y en julio de ese año regresaron a las mañanas de ElTrece. Una vez más, los televidentes apoyaron a esta producción.

El equipo de Nosotros a la mañana en el festejo de fin de año de 2021. Recientemente, Sandra Borghi se despidió del ciclo porque se encarga de conducir el Noticiero de ElTrece con Luis Otero

“Después de tantos años, Nosotros a la mañana es un programa que la gente lo siente como propio”, explicó el Pollo a Teleshow sobre la vigencia del magazine. “Tratamos los temas de la manera más relajada y humana posible y eso hace que haya una cercanía con el público. También tenemos un gran equipazo de producción y artístico”, señaló con orgullo el también conductor de El juego de la oca.

En un contexto difícil a nivel nacional y mundial con los problemas económicos, la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, Nosotros... es un programa informativo que presenta el contenido de manera distendida y entretenida, una fórmula que tiene muy buenos resultados. De esta manera dan las noticias más importantes del día, generan debates interesantes, siempre con profesionalismo y una cuota de humor. Esta es una de las claves del buen desempeño del magazine.

“Tratamos de hacer el programa lo más descontracturado posible porque las noticias son muy duras. A mí no me gusta estar todo el tiempo con la noticia dura, por eso cada vez que puedo corto para bailar, para jugar. Va en la misma línea de la gente que nos mira en su casa. A todos nos pasó una noticia mala y queremos divertirnos, pavear, bailar. Nos reímos de nosotros mismos”, explicó el Pollo que todos los días está acompañado en la conducción por Mariel Di Lenarda y un panel rotativo integrado por Ariel Wolman, Carlos Monti, Paula Trapani, Pablo Montagna, Sol Pérez y Pampa Mónaco. Mientras que Santiago Zeyen se encarga de los móviles de exteriores.

Los números de rating

ElTrece es una de las emisoras más importantes de la TV abierta. Desde hace 21 meses que está luchando para ganarle a Telefe, su máximo competidor que este año comenzó ganando enero con un promedio de 7,86 puntos de rating. Por este motivo es muy valorado el desempeño que logra Nosotros a la mañana, que compite directamente contra Casados con hijos, la sitcom protagonizada por Florencia Peña y Guillermo Francella.

Según datos de Ibope, el 1 de marzo Nosotros a la mañana (ElTrece) marcó 4,3 puntos (entre las 9:32 y las 11:43). Logró superar a Casados con hijos (Telefe) con 3,0 puntos; Que mañana con Cala (El Nueve) con 2,3; Buenos días América (América), con 2,0 puntos y Es por ahí verano (América), con 1,1 ; y El Noticiero (TV Pública) con 0,3.

Respecto a los índices de audiencia, el conductor admite que es un poco obsesivo: “Le doy mucha importancia al minuto a minuto, no es algo que oculto, siempre lo expreso. Lo miro seguido porque son las reglas del juego y me interesa. Quiero medir bien. Y si existe la posibilidad de cambiar algo bienvenido. Pero si estamos midiendo abajo no me cambia la cara o la manera de conducir”.

La tendencia continuó el 28 de febrero cuando Nosotros... (ElTrece) marcó 3,0 puntos (entre las 9:31 y las 11:44). De esta manera, volvió a imponerse contra Casados con hijos (Telefe) con 2,3 puntos; Que mañana con Cala (El Nueve) con 2,0; Buenos días América (América), con 1,7 puntos y Es por ahí verano (América), con 1,2 ; y Festival País (TV Pública) con 0,3.

El 25 de febrero Nosotros... (ElTrece) marcó 4,0 puntos (entre las 9:32 y las 11:41). De esta manera lideró la franja contra Casados con hijos (Telefe) que marcó 3,1 puntos; Que mañana con Cala (El Nueve) con 1,7; Buenos días América (América), con 1,6 y Es por ahí verano (América), con 1,2; y Festival País (TV Pública) con 0.4.

Mientras que el 24 de febrero, Nosotros... (ElTrece) registró un promedio de rating de 4,0 puntos (entre las 9:31 y las 11:41) y compitió contra: Casados con hijos (Telefe) que marcó 3,7 puntos; Buenos días América (América), con 2,6 puntos y Es por ahí verano (América), con 1.7; Que mañana con Cala (El Nueve) con 2.1 puntos; y Festival País (TV Pública) con 0.5.

“En el momento en que crea que el minuto a minuto perjudique mi laburo como conductor, lo tendré que dejar de ver. Pero por ahora lo veo siempre”, cerró el Pollo, quien está muy contento por los buenos resultados que ha logrado el magazine a pesar del paso de los años.





