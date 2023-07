Indio Solari estrenó tres nuevas canciones de su proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos

El Míster y Los Marsupiales Extintos - Falta tan poco para nada

Esta semana, Carlos El Indio Solari estrenó en su canal oficial de YouTube tres canciones inéditas pertenecientes a su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos. Las novedades llegaron pocas horas después de que el propio artista haya revelado que los achaques en su salud lo tienen a mal traer.

Por Instagram, red social en la que el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota suele mostrarse muy activo, una joven identificada como Sofía Lezcano le comentó una foto. “Hola Indio, ¿cómo te tratan estos días?”, preguntó ella. “En verdad el doctor Park me la está jugando fuerte”, dijo el Indio con su característico sarcasmo para referirse al mal de Parkinson que padece desde hace años. “Por eso es que no he estado acompañándolos”, agregó luego para justificar cierta ausencia.

Así las cosas, en la noche del martes se publicaron las novedades en el canal de YouTube oficial del cantante nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos. Registradas en Luzbola, su estudio hogareño y búnker creativo, “Falta tan poco para nada”, “Novedades obsoletas del Kamarada Amor” y “Cantar de la mala salud” son las tres nuevas de este proyecto que tienen en común un audio crudo y la voz al frente del Indio, la cual se oye desnuda, cargada de su tiempo transcurrido. La música permanece en la senda del rocanrol estridente y oscuro que viene profundizando desde que inició su aventura solista junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En las letras, versa de amores amores, reflexiona con amargura sobre lo que mueve al mundo y también vuelve a imaginar ese “más allá” que ningún ricotero quiere mencionar con todas las letras.

Estas nuevas canciones se suman a las otras cuatro que ya se conocían de este proyecto comandado por Solari: “Ken Kesey (scherzo)” y “De las ventajas de caminar dormida” (publicadas en septiembre de 2022) y “Otra ruta desierta” y “El Tío Jack”, estrenadas en diciembre pasado.

Una postal reciente de Indio Solari desde Luzbola, su estudio y búnker creativo (Instagram)

<b>Letra de “Falta tan poco para nada”</b>

Me estoy sintiendo flotar

Me voy de un sueño a estribor

Y veo tu habitación, nena

Que está en llamas, otra vez

Déjame entrar querida

Por favor te pido

Vos tranquila mi vida

voy a romper el portón

Los daños nos salen bien

Perfectos diría yo

Y si me das a elegir, nena

Apago el fuego y me voy

Déjame entrar mi vida

Por favor te pido

Amar es esa niebla

Que ya no cubre a los dos

El Míster y Los Marsupiales Extintos - Novedades obsoletas del Kamarada Amor

<b>Letra de “Novedades obsoletas del Kamarada Amor”</b>

No hay paz donde el oro brilla

Allí cometen maldades

Solo por deleite, amigos…

(Cosas peores no hay)

En cada pequeña trampa

está acechando La Bella

Hay unos tipos con ella, nene

Que no tienen compasión

Así obra la fortuna

son las finanzas, amigos…

A pocos da demasiado

Y ríen de tu penar…

El Míster y Los Marsupiales Extintos - Cantar de la mala salud

<b>Letra de “Cantar de la mala salud”</b>

Virtudes que no están

tan lejos de vos

ni de tus queridos

Vale la pena ver

si es posible alcanzar

la serena alegría

El riesgo mayor es hoy

No correr ningún riesgo

Sacá tu mata a beber

Agüita de lluvia

Fichás a todo ángel

De terracota

En un juramento

Creyendo así que no te van a

juzgar ni poner de rodillas

Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

En febrero pasado, Solari había anunciado su retiro de los escenarios dado el avance de su enfermedad. “Desgraciadamente para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”, advirtió el artista en una entrevista que le dio al conductor radial español Mariskal Romero, quien lo consultó por la posibilidad de volver a los escenarios, algo que Solari descartó.

Acerca de su futuro en la música, seguirá enfocado en trabajar en el estudio, especialmente en las canciones que firmó con sus dos proyectos alternativos, El Míster y los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido. “De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones, porque a mi lo que más me gusta, en todo lo que me ha pasado, es hacer 10 canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo. Pero para el directo están los chicos, que lo hacen muy bien, son una banda que suena de puta madre. Yo los quiero tanto que disfruto con ellos”, dijo también sobre la labor de Los Fundamentalistas.

“Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”, resumió Solari.

