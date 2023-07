Jimena Barón fustigó a Gianinna Maradona: “Era mi amiga y ahora está con el padre de mi hijo”

Jimena Barón fustigó a Gianinna Maradona por su relación con Daniel Osvaldo

Jimena Barón se refirió en duros términos a cómo quedó el vínculo con Gianinna Maradona, quien era su amiga y que desde hace poco más de dos años es pareja de Daniel Osvaldo, exmarido de la actriz y padre de su hijo Morrison. Ocurrió durante su visita en Soñé que volaba (Olga), el ciclo de stream conducido por Migue Granados.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo le consultó a Jimena cómo creía que la veían tanto sus seguidores como la opinión pública en general. “Creo que soy una mujer fuerte, que dice sus verdades sin tapujos. Y creo que es muy fuerte mi imagen como madre. También laburo desde los 9 años y todos fueron viendo lo que me pasó, tipo The Truman Show”, comenzó desarrollando Barón y haciendo un paralelo con la célebre película protagonizada por Jim Carrey y dirigida por Peter Weir.

“Todos vieron cuando me lastimaron, cuando me convertí en La Cobra... Vieron mis caídas y mis levantadas. Está todo medio a la vista”, prosiguió Jimena, ante lo cual Granados le preguntó si alguna vez se sintió incómoda por algún escándalo mediático. Aunque el humorista no le planteó de manera explícita sus diferencias con Maradona, la propia cantante fue para ese lado al responder.

Jimena Barón

“Me costó mucho, en algún momento no supe cómo manejarlo. Yo quedé como la quilombera y como la del puterío y la verdad yo no hice un carajo. Todo lo que pasó fue porque el padre se rayó, se fue con otra mina, se tatuó... Entonces yo dije: ‘Che, esto no es mío. Yo estoy acá bancándome las balas, las cámaras me las ponen a mí pero yo nunca en mi vida hice quilombo’. Yo, de última, salgo cada tango y digo: ‘Pará loco, me hicieron esta, no me rompan las pelotas’”, dijo sin mencionar ni a Osvaldo ni a Gianinna.

“Acá hay mucha hipocresía del ambiente. Tipo: ‘Está todo bien’. ¡No! No, está todo bien las bolas. Era mi amiga y está con el padre de mi hijo. Tengo esa personalidad de que no soy una persona careta, algo que a veces nos trae un poco de problemas”, prosiguió Barón sin alusiones directas y dando por hecho que se entiende de lo que está hablando.

Gianinna Maradona y Jimena Barón, cuando eran amigas

“Mi manera de lidiar con lo que dicen afuera es que yo voy a mostrar mi vida y decir lo que pienso. En un momento me enojé, pero después entendí que el afuera no soy yo”, agregó. Luego consideró que su separación del exfutbolista de Boca Juniors y la selección italiana “fue muy difícil. “Me llevó mucho tiempo reírme de eso, hubo momentos que no fueron nada graciosos”, se sinceró.

“Yo nunca hablé del papá de mi hijo y cómo obra él como padre. Sí hablé de él como mi ex pareja y con lo que me pasó a mí. Tengo todo el derecho como mujer a hacer lo que quiera y lo que pueda con lo que me hicieron”, dijo sobre su vínculo con Osvaldo. “Se vivió como una novela pero para mí fue muy difícil, con mi amiga que después sucedió lo de La Araña. Y fue agarrar a Momo y decir: ‘Yo soy la mamá de este pibe’. Estar fuerte para él”, indicó sobre la canción que le dedicó a Gianinna. En el tema en cuestión, Barón entona: “Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba”.

Seguir leyendo: