La furia de Pasión de sábado tras perder el Martín Fierro: “La juventud de APTRA nos mira, los otros tienen prejuicios”

La furia de los integrantes de Pasión de sábado tras perder el Martin Fierro

El día después de la entrega del Martín Fierro, con el resultado de alguna de sus ternas las reacciones por parte de los nominados que no lograron quedarse con la tan preciada estatuilla, es de mucho enojo. Y en el caso de Marcela Baños y Lisandro Carret, conductores de Pasión de sábado, no pasó desapercibido su malestar al manifestar su desacuerdo con algunos de los periodistas de APTRA que no tuvieron en cuenta al programa tropical cuando tuvieron que votar en la categoría a mejor programa musical.

En una nota con Intrusos, tanto Baños como Carret se mostraron disconforme con el resultado que dio como ganador a Puente Musical, el ciclo de El Nueve que fuera conducido durante el 2022 por Florencia Otero y Germán Tripel. Si bien no cuestionaron al ciclo ganador, apuntaron contra los miembros de APTRA.

“Nosotros teníamos esperanzas. Creo que el programa tiene 33 años en la pantalla y es un programa en vivo de siete horas donde también hay que reconocer a la parte técnica”, comenzó diciendo Lisandro Carret.

“Es una posición un poco odiosa de nosotros de defender el programa, defender lo que es Pasión… que realmente con la tribuna y los músicos es un gran esfuerzo que se mantuvo durante la pandemia y también es odioso decir que otro compañero que lo ganó no lo merecía”, señaló el conductor.

Marcela Baños y Lisandro Carret, conductores de Pasión de sábado

A la vez, apuntó contra la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas al comentar: “Se tardó mucho tiempo en reconocer que existía un programa como Pasión de sábado, en el 2014 se reconoció por primera vez y en el 2016 lo ganamos por primera vez. Después seguimos nominados y nunca más hemos vuelto a repetir y no perdemos la esperanza”.

Por su parte, Marcela Baños – conductora del programa- analizó: “Yo creo que nos discriminan. Esperábamos ganar, no sé si esperábamos perder. Creo que es un deseo de ganar porque creemos realmente que es un programa que merece ganar por todo el esfuerzo que tiene. Son más de 20 bandas que pasan todos los sábados del año”.

“¿Capáz que la gente de APTRA no mira tele los fines de semana?”, ironizó el cronista de Intrusos Gonzalo Vázquez. “Yo creo que desde que Luis Ventura se sumó a la presidencia, la juventud de APTRA si mira Pasión, estoy convencida que los otros tiene mucho prejuicio”, respondió.

En tanto, el productor del ciclo de cumbia Pablo Serantoni reconoció el logro de Puente musical: “Creo que fueron justo ganadores, nunca vi el programa de ellos, pero más allá de todo, todos queremos ganar y te vas recaliente de acá, ¡chau!”.

Seguir leyendo: