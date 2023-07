Amor en la piel: Oriana Sabatini y Paulo Dybala se habrían hecho un nuevo tatuaje juntos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala tienen tatuajes en común

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se encuentran disfrutando de unas vacaciones luego de que el futbolista tuviera el esperado receso profesional antes de volver a las canchas. Primero la pareja viajó a Nueva York en donde hicieron los más diversos planes, incluido un vuelo en helicóptero con una vista privilegiada de La Estatua de la Libertad. Luego regresaron a Italia, donde actualmente viven ya que el cordobés juega en la Roma de aquel país, para celebrar el casamiento del Tucu Correa y Chiara Casiraghi de quienes son muy amigos.

Y ahora la pareja viajó a España para continuar con unos días de playa, descanso y amigos. Se fotografiaron con Ángel Di María y su mujer Jorgelina Cardoso en un bar en Ibiza y también disfrutando del sol y el amor. En el medio, un nuevo detalle llamó la atención de los internautas que ya son fanáticos de la pareja y los siguen en todas sus diferentes plataformas digitales.

Todo comenzó a raíz de una romántica postal que Oriana subió a su cuenta de Instagram donde se los puede ver disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. “Amorcito en España”, escribió ella y dejó tres fotos de ambos en un yate. Incluso el posteo tuvo relevancia por la respuesta de Dybala, ya que él le contestó: “Mátame tranqui, jaja”, haciendo referencia a que había salido mal en una de las fotos.

El corazón que llevan en común Oriana y Dybala (Instagram)

En la mencionada foto, un detalle no pasó desapercibido entre los internautas. Es que en el brazo ambos tienen un mini corazón tatuado y sí, él diseño es idéntico: está como pintado por dentro aunque no es pleno sino que deja lucir fragmentos de la piel. Incluso parece que lleva algo más en su interior aunque no se deja ver bien.

A raíz de este dato, los usuarios comenzaron a evaluar si había más coincidencias en los tatuajes de ambos, y descubrieron algo que llamó la atención: tanto Paulo como Oriana tienen una palmera en su piel la cual simboliza verano, playa, caribe, descanso, tranquilidad y naturaleza. Una geografía que, a juzgar por su actividad en redes, resulta de interés tanto para la cantante como para el futbolista.

El futbolista y la influencer son fanáticos de las palmeras y decidieron dejar el mismo diseño en su piel (Instagram)

Otra pareja de la Selección Argentina que también tiene tatuajes en común es la de la cantante Tini Stoessel y Rodrigo De Paul el futbolista del Atlético Madrid con quien está en pareja hace un año y medio. En ambos casos los usuarios fueron quienes investigaron y compararon las fotos que hicieron públicas los protagonistas en sus redes sociales.

La artista lleva un búho en su antebrazo, mientras que el jugador luce el mismo tatuaje en su mano (Instagram)

Allí evidenciaron que habían varias coincidencias entre Tini y De Paul al igual que entre Dybala y Sabatini. El diseño que se ve en el antebrazo de la artista sería un búho, el mismo que De Paul tiene en su mano. Todo se dio gracias a que los usuarios compararon la foto que subió él jugador hace unos días con la Selección Argentina y algunas capturas que tomaron del video que subió ella. Aunque, cabe destacar que esta no es la primera vez que se especula con que Rodrigo se hizo un tatuaje en honor a su novia o ella por él.

Al regreso del Mundial de Qatar, en el que se consagró con la Selección, Rodrigo se tatuó dos mariposas en la parte derecha de su cuello, justo uno de los signos elegidos que tienen gran protagonismo en uno de los temas más famosos de la artista opo. En el videoclip de la canción “Fantasi”, en la que Tini comparte escena con el cantante de origen colombiano Beele, se puede ver una gran cantidad de estos insectos.

