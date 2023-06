Joaquín Correa se burló de Paulo Dybala por un gesto con Oriana Sabatini durante sus vacaciones: “Lo tienen cortito”

Joaquín Correa y Paulo Dybala ya vacacionaron juntos en 2022

La reciente convocatoria de la selección argentina para la gira por Asia en los que arregló amistosos contra Australia e Indonesia aplazaron las vacaciones de los futbolistas algunos días más. Por otro lado, aquellos que no fueron tenidos en cuenta por Lionel Scaloni, en general por lesiones, ya descansan junto a sus seres queridos de cara a la próxima temporada en el continente europeo. Paulo Dybala viajó a Estados Unidos junto a Oriana Sabatini, coincidió con Joaquín Correa, que estuvo acompañado por su pareja Chiara Casiraghi, y pasaron tiempo juntos en territorio norteamericano.

Te puede interesar: Los tiernos videos retro de Catherine Fulop y Oriana Sabatini: “Qué lindos besitos”

Los futbolistas de la Serie A de Italia pasearon por Miami en un día lluvioso y el representante del Inter de Milan no perdió la oportunidad de burlarse de la Joya en las redes sociales. “Uno que lo tienen cortito”, describió Correa como descripción de una foto en la que se ve al 10 de la Roma unos pasos detrás de su pareja sosteniéndole el paraguas para que no se moje con las gotas de agua. Obviamente Dybala no reposteó la imagen en su perfil, pero sí lo hizo Sabatini que le agregó una risa en mayúsculas.

No es la primera vez que los jugadores se van de vacaciones juntos al estado de Florida. Hace un año, también disfrutaron de las playas de Miami y se sacaron fotos arriba de un yate, jugando a la pelota paleta y tomando el sol en una playa paradisíaca. Una vez más, confirmaron la buena relación entre las parejas y volvieron a descansar en conjunto.

La foto de Correa y la risa de Oriana (Foto: Captura)

Paulo descansa luego de una larga temporada en la que llegó con lo justo físicamente a la final de la Europa League, en la que cayó por penales ante el Sevilla. José Mourinho declaró en la previa que Dybala iba a ser suplente pero sorprendió poniéndolo de titular y el cordobés le devolvió la fe abriendo el marcador a los 34 minutos de la primera parte. A los 67′ fue reemplazado y observó desde el banco címo el cuadro español igualó el duelo para estirarlo a la definición desde los doce pasos, en la que se quedó con el trofeo.

Justamente por este tema físico, Lionel Scaloni prefirió darle descanso a la Joya y no convocarlo a la gira asiática de la Selección. “Tengo dos años más de contrato”, explicó Paulo sobre su futuro en la Roma, donde es el centro del proyecto y ya se ganó el corazón de todos los fanáticos de la capital de Italia.

Seguir leyendo: