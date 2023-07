Susana Giménez opinó de la denuncia a Jey Mammon por presunto abuso sexual: “Es para sacar guita”

Susana Giménez opinó sobre el caso de Jey Mammon

Dentro del ecosistema de la farándula argentina la opinión de Susana Giménez sigue teniendo su peso específico y es por ello que cada vez que la conductora da un paso, tiene a un enjambre de cámaras y micrófonos haciéndole sombra, esperando que deje alguna definición sobre el tema más candente.

Este miércoles por la tarde, Giménez fue abordada por la prensa antes de entrar a grabar una entrevista con Migue Granados, la cual será emitida este jueves por la mañana en el canal de stream Olga. Y en la puerta del medio, habló de todo. “Estoy preparada para hacer todo lo que tengo que hacer todos estos días: lo de los Martín Fierro, para estar en lo de la Fundación Favaloro al otro día. Tengo todos los días algo”, dijo y a la vez confirmó su presencia en los premios más importantes de la televisión, a celebrarse el próximo domingo 9 de julio.

Susana Giménez grabó una entrevista este miércoles con Migue Granados para Olga (Crédito: Gustavo Gavotti)

Por otra parte, Susana aclaró que sigue contratada por Telefe, para hacer “mi programa, el de siempre. Volvemos el año que viene con el programa tradicional, todos los domingos creo que va a ser...”. También dijo que pidió por la salud de Silvina Luna (”Hay una cadena de oración y recé por su mejoría”) y que sería “una alegría” compartir pantalla con Mirtha Legrand, algo que se rumoreó con fuerza en la última semana.

“A ella yo la amo con toda mi alma. No hablé con Mirtha hoy, porque no tuve tiempo. Y ella tampoco me llamó. Ella llama de noche y yo a veces apago el teléfono”, dijo, a la vez en que pensó que “sería buenísimo” que el año que viene Susana haga su programa los domingos y Legrand, los sábados.

En declaraciones a la prensa, la diva defendió a Jey Mammon

Con las declaraciones aun calientes de Jey Mammon en el piso de Intrusos (América), a Giménez también le preguntaron por la supuesta presencia del exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) en la entrega de premios. “Me parece fabuloso, me parece bárbaro que esté en los Martín Fierro. Por favor, terminemos con toda esta estupidez, son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva que bueno, la gente tendrá que respetar. Pero lo del pasado... Es para sacar guita”, respondió, fiel a su estilo polémico.

Susana Giménez en radio Olga con Miguel Granados (Crédito: Gustavo Gavotti)

En esa misma línea, mantuvo su cariño público para con Alejandro Marley Wiebe. “A Marley lo defiendo a muerte, es mi amigo, lo adoro. Después de que lo denunciaran no hablé con él. Debe estar caído...”, dijo y luego volvió tras sus pasos cuando le consultaron por qué hace un mes dijo que “prescribió” una denuncia por presunto abuso de menores. “Yo dije ‘prescribió’, pero no quise decir que prescribió porque hubo un juicio. Prescribió porque es antiguo, es una cosa que pasó hace 35 años. Las cosas prescriben”, se justificó la conductora. Y antes de despedirse de los periodistas, cerró: “Cada cual que haga su vida, a mi no me gusta opinar sobre los demás”.

“Te podría decir que me importan un carajo los Martín Fierro, pero me parecen los premios más hermosos de la televisión, los más lindos. Me preguntan si voy a ir, si estoy haciendo esto para volver a la televisión: no hay nada más lejos que volver a La Peña de Morfi. Pero si voy, me voy a sentar ahí porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”, había dicho Jey Mammon este miércoles en Intrusos, acerca de su posible presencia en los Martín Fierro.

