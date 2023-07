La romántica escapada de Mica Tinelli y Licha López a Estados Unidos: tragos, playa y despedida

Las románticas vacaciones de Mica Tinelli y Licha López en San Diego (Video: Instagram)

Mica Tinelli y Licha López llevan cuatro años de amor y desde que se conocieron su vínculo no paró de crecer. La influencer y empresaria que es hija de Marcelo decidió acompañar al futbolista en su carrera y en viajes esporádicos a la Argentina sostuvo sus responsabilidades laborales, presencias y más. También cada vez que pisó Buenos Aires disfrutó de su familia y amigos que continúan en el país.

Licha estaba jugando en Xolos de México equipo que tiene residencia en Tijuana. Allí la pareja vivió dos años, ahora que el futbolista emprende un nuevo rumbo en su carrera, ambos se despiden de la ciudad donde se hospedaron y para eso decidieron realizar un espectacular viaje a California, destino que queda muy cerca del país mencionado anteriormente y que se puede cruzar en auto por la frontera.

Mica se mostró relajada y con un look canchero en California (Instagram)

Fue la influencer quien a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores mostró imágenes de la escapada que disfrutaron en pareja, comiendo rico, paseando y haciendo shopping. “Postales de mi último finde en San Diego (lugar que voy a extrañar tanto)”, escribió Mica.

La publicación cosechó más de 15 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos que les regalaron muchos mensajes de buenos deseos. Cabe destacar que. También través de sus historias de esta misma plataforma ella se despidió de las mujeres de los demás jugadores con quien compartió varios planes. “Las amo, fueron mi familia en México y seguirán siendo parte de mi vida”, enfatizó emocionada.

Así es el lujoso hotel donde Mica y Licha se hospedaron en San Diego (Instagram)

En las postales que Mica dejó en su feed de Instagram se la puede ver a ella almorzando en un restaurante al aire libre, también caminado por los locales de ropa, paisajes pintorescos que se cruzaron y más. Además mostró la increíble vista del lujoso resort donde se hospedó con su novio, observando la piscina del complejo, las palmeras y el mar de fondo. Por último, dejó un video de la playa que visitaron.

Hace unos meses, la pareja fue compartiendo en sus redes sociales fotos y videos de su estadía y los distintos tipo de atracciones turísticas que realizaron en más de una oportunidad en San Diego, ya que por la cercanía con Tijuana viajaban mucho. Recorrieron el Museo USS Midway -un buque flotante insignia de la Marina de Los Estados Unidos- y en sus alrededores se encuentra una clásica estatua de un marinero besando a una enfermera.

Una de las fotos que Mica compartió de Licha en Instagram

En un momento, Licha y Mica quisieron imitar la imagen, pero no salió como ellos esperaban. “Realidad vs. expectativa”, escribió la hija de Marcelo Tinelli junto al divertido video en el que el futbolista la toma con sus brazos para realizar la misma pose y su pareja se deja llevar. Luego del icónico beso, López sujeta a la diseñadora y la sostiene mientras caen juntos sobre el pasto, en donde terminan abrazados. “No, no, no”, se la escucha decir a ella entre risas, mientras su pareja también disfruta de la secuencia.

El posteo cosechó casi 40 mil “me gusta” y cientos de comentarios divertidos, entre los que se destacaron el de la hermana de Mica, Cande Tinelli, su madre, Soledad Aquino, y otros famosos. El jugador, en tanto, dejó varios emojis de caras riendo, todavía recordando el momento en que grabaron dicho video.

