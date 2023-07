Intenso cruce al aire de Jey Mammon con Laura Ubfal y Pampito durante su reportaje en Intrusos

El fuerte cruce entre Jey Mammon y Pampito (Video: Intrusos)

Este miércoles, Jey Mammon reapareció en la televisión y tuvo un mano a mano con Florencia de la V en el estudio de América. El conductor habló de su alejamiento de los medios luego de la denuncia pública por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, cuya causa judicial ya está prescripta; sobre las acciones legales contra su expareja y varios periodistas; su posible vuelta a la televisión y si asistirá a los Martín Fierro.

“Él (Lucas) mintió y yo tengo la vida destrozada. Yo no quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen. Yo no quiero que baje la espuma, nada más lejos de que baje la espuma. Quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó”, aseguró el músico durante la charla con la conductora. Pero cuando ella decidió que los panelistas también le hicieran preguntas, el invitado tuvo un fuerte cruce con Pampito Perelló Aciar y Laura Ubfal.

Pampito: —Te escucho hablar y nos estás dando cátedra a la tele de cómo tocar el tema. Yo entiendo que por ahí en algún punto la tele fue dura con vos. Pero una persona se sentó en la televisión a decir que vos la habías violado. ¿Vos sos consciente de eso? Estás hace dos horas haciendo cátedra en la tele.

Jey Mammon: —No estoy dándole cátedra a la tele, primero vos me decís que una persona se sentó en la televisión a decir algo. Yo te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes.

Pampito: —Pero vos tenés que darnos las explicaciones, si vos tenés ganas de sentarte en la tele.

Jey Mammon: —No vine a dar explicaciones, vine a charlar con Flor. Pero no vine a dar explicaciones, es más yo no tengo porqué dar explicaciones. Nunca hubo una causa, pero ahora sí hay una causa. Cuando ustedes hablaron, no había una causa, ahora sí.

Pampito: —Había una denuncia hecha, se había realizado una denuncia.

Jey Mammon: —No, había una causa prescripta con sobreseimiento. Hablemos con propiedad.

Pampito: —Sí, hablemos con propiedad.

Jey Mammon: —No, no hablan con propiedad. Vos decías esto Pampito: 14 o 16 (años) es lo mismo, es delito. Lo vi todo porque lo tuve que ver.

Pampito: —Yo no dije eso. Pero para mí, 14 o 16 es lo mismo. Yo me pienso a los 16 años y era un nene.

Jey Mammon: —Primero, disculpame que te hago un paréntesis. Acabo de dar una charla, vine a darte explicaciones a vos como bien dijiste.

Pampito: —No, a mí no. Viniste a dar una charla para limpiar tu nombre.

Jey Mammon: —No, no. Vine a hablar con ustedes para contar en qué situación se encuentra la demanda que acabo de iniciar. No vine a limpiar nada, no quiero limpiar nada.

Laura Ubfal: —Jey.

Jey Mammon: —No, le quiero contestar a Pampito. En cuanto a lo que decís que 14 o 16 es lo mismo, no. Hay una denuncia falsa de una persona que dice que lo violé a los 14 años y no es real.

Pampito: —Lo estás explicando.

Jey Mammon: —Pero ya lo expliqué siempre. Y vos desde esa mesa, frente a la explicación que yo hice, siempre decías: a mí me da lo mismo, 14 o 16.

Pampito: —Yo no recuerdo haber dicho eso.

Jey Mammon: —Pero, esperá no importa que no lo recuerdes.

Pampito: —Yo hablé con Lucas Benvenuto.

Jey Mammon:—Me parece bárbaro, lo que te quiero decir es que acabo de decir, por si no lo escuchaste, que lo conocí a los 16 y que empecé una relación casi a los 17 y que a los 25 terminó esa relación.

Pampito: —Para mí....

Jey Mammon:—Lo que vos pienses de verdad no me interesa.

Pampito: —Bueno, pero estás acá y estamos charlando.

Jey Mammon: —Sí charlemos, ¿pero cuál es tu pregunta?

Pampito: — ¿Por qué le estás dando cátedra a la televisión cuando vos tenés que explicar sobre lo que se te acusa?

Jey Mammon: —Primero, no le estoy dando cátedra a la televisión y estoy planteando que creo que como comunicadores deberíamos claramente analizar lo que estamos haciendo. Un caso bisagra fue el de Pablo Rago.

Luego de discutir sobre el caso del actor que había sido sobreseído en una demanda por abuso sexual, el clima se volvió a calmar. Sin embargo, cuando Flor de la V le dio la palabra a Laura, comenzó una nueva discusión con el invitado.

La pelea entre Jey Mammon y Laura Ubfal

Laura Ubfal: —Recuerdo una frase que le dijiste a Lucas: le deseabas de corazón que pueda sanar su alma. Lucas dice que esa frase se la dijiste a los 14. No sé si fue así, pero me cuesta creer que vos no sabías lo que él había vivido (diversos abusos en su infancia). Eso es lo que me duele, porque no lo puedo creer. Además Lucas tiene casos comprobados en la Justicia, como decía Flor. ¿Cómo puede ser que en tantos años de relación no hayas sabido lo que él vivió? Por otro lado, que vayas contra él. A mí la verdad, te lo digo de frente me parece la técnica (Juan) Darthés. Yo estoy en contra de ir contra él (Lucas). Entiendo que vos decís que sos la víctima, pero no entiendo por qué vas contra él. Creo que alcanza con lo que estás haciendo si querés limpiar tu imagen y decir acá tu verdad.

Jey Mammon: —Perdón una cosita, Laura, si abrimos el juego al panel, ¿es para que hagan preguntas o para que me juzguen? Porque vos me estás diciendo: “Yo no te creo”. Pero eso no es una pregunta, Laura. De verdad me parece una falta de respeto de tu parte. Me decís: “No te creo”. Pero esto no es una cuestión de fe. Esto, primero que me compares con Darthés...

Pampito: —¿Estamos obligados en creer en tu palabra?

Jey Mammon: —Estoy hablando con Laura.

Laura Ubfal: —Te estoy haciendo una pregunta: ¿desde que estuviste con él, nunca te dijo nada?

Jey Mammon: —Dejenme terminar, porque sino es insoportable. Lo que quiero decir respecto a lo tuyo y a Pampito en particular, ahora que estoy acá, después de verlos en la televisión todos estos días, estos temas de abuso y de violación no son un tema de fe. No es un: “No te creo”. Es irresponsable, ahora sí estoy haciendo un juicio de valor del trabajo tuyo, Pampito y del trabajo tuyo, Laura Ubfal. Es irresponsable de parte de ustedes decir: “Me cuesta creerte”. ¿Qué me importa lo que te pasa, si te cuesta creerme? Y otra cosa, que me comparés con Darthés también me parece una falta de respeto.

Laura Ubfal: —No a vos. Estás un poquito soberbio, frená ahí. Estoy hablando de una estrategia judicial. Estás muy soberbio, altanero, no creo que te sirva la actitud que estás teniendo. Primero Darthés salió a hablar, después se tuvo que ir del país.

Jey Mammon: —Yo estoy hablando bajo, te escucho bien.

Laura Ubfal: —La estrategia fue ir contra las víctimas. Él decía: “Mienten, son toda locas”.

Jey Mammon: —No es una víctima mía Lucas.

Laura Ubfal: —Pero yo no entiendo por qué le hacés un juicio. ¿No le ibas a hacer un juicio por la verdad?

Jey Mammon: —Todo este tiempo aprendí de leyes por los abogados. Un juicio por la verdad no lo puedo hacer yo. Lo tiene que pedir él, preguntáselo a él.

Laura Ubfal: —¿Por qué no le pedís que lo pida?

Jey Mammon: —Pedíselo vos, Laura. O vos (Pampito) que hablás con Lucas, no sé.

Pampito: —Te explico cómo es el laburo del periodista.

Jey Mammon: —Vos me decís soberbio a mí y me vas a explicar a mí.

Pampito: —Lo decís con un tono, que nos están juzgando vos a nosotros.

Jey Mammon: —Ustedes me juzgaron durante tres meses, ¿por qué no puedo juzgarlos dos minutos?

Pampito: —No te juzgamos.

Jey Mammon: —Vengo a este programa a poner la cara.

Pampito: —¿Qué es poner la cara? ¿qué te tenemos que escuchar y decirte todo que sí?

Jey Mammon: —No, en absoluto.

Pampito: —Cuando te hacemos una pregunta que no te gusta, te enojás.

Jey Mammon: —Vos me juzgaste.

Pampito: —Yo no, traeme el tape. Siempre tratamos el tema con mucho respeto hacia ambas partes. Siempre dijimos que eran temas que quizás no se deberían tratar en la televisión. Eso se debe resolver en la Justicia.

Jey Mammon: —Menos mal, si lo quisieron resolver acá.

Pampito: —Nosotros tratamos un tema de interés público, pero no lo quisimos resolver.

Florencia de la V: —Creo que esto que está pasando es la confusión que se genera desde el comienzo, ¿entendés Jey?, esto que se está debatiendo.

Jey Mammon: —Hay mucha gente que no le pasa lo que le pasa a Pampito y Laura. Yo los respeto igual.

Finalmente, tras terminar la rueda de preguntas y volver a hablar solo con Florencia en un mano a mano, Jey les pidió disculpas a ambos panelistas, las cuales fueron aceptadas.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

