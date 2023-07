Tamara Bella sufrió un violento choque en Panamericana cuando viajaba con sus hijas: “Veníamos a paso de hombre y me chocaron de atrás”

Tamara Bella

Tamara Bella sufrió un accidente automovilístico mientras manejaba por la Panamericana. En esa oportunidad, la conductora estaba en el vehículo con su beba recién nacida Bruna y su primogénita Renata.

“Estábamos volviendo por Panamericana de la pediatra y del control de mi bebé, veníamos a paso de hombre en hora pico y en un momento alguien me choca de atrás con toda”, le contó Tamara al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Renata sufrió un latigazo, rectificación de cervicales, el cuello, ahora tiene que hacerse el tratamiento con kinesiólogo, resonancia magnética, medicamentos. Fue una situación horrible. A mí me golpeó un poco la espalda y la bebé está bien porque estaba en su huevito”, explicó la conductora. “Fue horrible y la señora que se bajó del auto me dijo que se encandiló con el sol y vamos a ver si fue cierto eso. La verdad es que venía igual que yo, y a mí no me estaba encandilando el sol, me rompió toda la parte de atrás del auto, la rueda, ahí estoy viendo cómo soluciono todo, fue horrible”, agregó.

Tamara Bella y sus hijas

Por último, Bella manifestó lo positivo del mal trago: “Rescato que podría haber sido peor y la importancia de llevar cinturón de seguridad y que los bebés vayan en los huevitos con el cintito”, cerró la conductora a poco de haber dado a a luz a su hija Bruna en el Sanatorio Otamendi. La mujer había compartido en sus redes la llegada a la institución médica y dio a conocer la noticia con la una emotiva imagen de la beba, además de agradecer el acompañamiento de su madre en este momento.

“Salió todo bien”, y el emoji de un corazón acompañaban una imagen de la reciente madre con una mirada claramente emocionada, para luego compartir otra fotografía donde se podía ver a Marinés Texeira, su madre, arropando en sus brazos a su nieta. “La tipa duerme con su abuela”, relataba Bella sobre ese instante de encuentro entre las tres generaciones de mujeres. Sin embargo, con el correr de las horas la pequeña tuvo un percance por lo que debió ser internada poco después de su nacimiento.

“Bruna está en terapia y necesito de todo su amor y oraciones para que salga adelante. Se ahogó y no podía respirar. Gracias a Dios estaba mi mamá conmigo y se dio cuenta enseguida”, afirmó, antes de agradecer al personal del Sanatorio Otamendi: “¡Llegaron todos! Enfermeros , doctores hasta supervisores. Gracias por hacerme sentir tan segura y acompañada. Bruna Es una guerrera por naturaleza y es por eso que va a salir adelante”, cerró esperanzada.

Afortunadamente, todo salió según lo planeado y la beba evolucionó de manera favorable. “48 horas sin dormir pero quiero contarles que Bruni ya está con mamá en la habitación”, escribió en sus historias, junto a una selfie que se sacó recostada en la camilla y con su hija sobre su pecho muy feliz de poder estar juntas. Y ya más tranquila, salió en un móvil desde el sanatorio para La tarde del Nueve, el programa en el que trabaja como panelista.

“Me había olvidado de la sensación de la maternidad, la lactancia. Es una hermosura”, reveló la periodista en el ciclo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka, y se refirió al inconveniente que había tenido su hija. “Un susto tremendo, hace horas que no duermo”, señaló con cansancio pero con alivio.

