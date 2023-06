Tamara Bella fue mamá y tuvieron que internar en terapia a su beba

Tamara Bella junto con su hija Bruna, en una imagen compartida por su madre, Marinés

La noche del miércoles en el Sanatorio Otamendi nació Bruna, la hija de la periodista Tamara Bella. La mujer había compartido en sus redes la llegada a la institución médica y dio a conocer la noticia con la una emotiva imagen de la beba, además de agradecer el acompañamiento de su madre en este momento.

“Salió todo bien”, y el emoji de un corazón acompañaban una imagen de la reciente madre con una mirada claramente emocionada, para luego compartir otra fotografía donde se podía ver a Marinés Texeira, su madre, arropando en sus brazos a su nieta. “La tipa duerme con su abuela”, relataba Bella sobre ese instante de encuentro entre las tres generaciones de mujeres.

Sin embargo, con el correr de las horas Tamara le contó a Teleshow que la beba debió ser ingresada a terapia. De momento, la periodista y su madre permanecen a la espera del parte médico para conocer su estado de salud. Vale recordar que Bella mantiene un conflicto con el padre de Bruna, el psicólogo Pablo Vázquez, de quien se separó en ferebro después de siete meses de matrimonio y a quien denunció por violencia de género.

El pasado mes de abril la periodista había realizado un baby shower a la espera del nacimiento, donde se mostraba feliz por su momento, pero a la vez manifestaba un panorama incierto, como dejó en claro en una entrevista con este medio: “Estoy desesperada porque no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué voy a hacer con mi hija, en dónde voy a parir, en dónde voy a vivir. Estoy sola con todo”, comentaba a punto de entrar en el octavo mes de embarazo. Cabe aclarar que Vázquez tiene una perimetral y ella, un bozal legal mediante el cual no lo puede mencionar públicamente.

Tamara Bella compartió imágenes tras el nacimiento de su hija Bruna

Tamara en esa oportunidad detalló que no contaba con prepaga y que los controles prenatales se los realizaba a través de acuerdos comerciales en sus redes sociales. Tiene casi dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, cantidad que le permite realizar a este tipo de acciones, así como también consigue la ropita con que la vestirá a su hija y también para ella. “Estoy buscando marca de pañales”, se sinceraba quien recientemente celebró el baby shower acompañada por sus amigos y familiares, quienes la apoyan en los momentos más difíciles de su vida. Incluso, se informó que transitó su embarazo con preeclampsia (presión arterial alta) motivo por el cual le programaron una cesárea para poder dar a luz.

La panelista trabajó de lunes a lunes con el objetivo de poder financiar el parto en la institución en la que trabaja su obstetra Clara Veretilne, quien no le cobra sus honorarios, pero sí le aclaró que deberá pagar los gastos en el centro médico. La Justicia, en tanto, falló a su favor y obligó a Vázquez a hacerse cargo de la cuota alimentaria y también del parto. Mientras espera que su exmarido cumpla con su parte, Tamara intentó reunir la suma necesaria para este momento.

“Voy a trabajar hasta que el cuerpo me lo permita”, comentaba quien forma parte del equipo de Qué pretende usted de mí, de lunes a viernes de 14 a 16, y de Enredada a las 19hs, ambos programas se emiten en el Canal de la Ciudad; y los sábados y domingos de 14 a 18 está en La Tarde del Nueve, por El Nueve.

“Mis papás y mis hermanos me apoyan lo más que pueden. Por fortuna, tengo una familia hermosa que me acompaña y me dice que todo va a estar bien”, expresaba en esa oportunidad sobre quienes viven en Santa Fe y que viajaron para la fecha del parto. “Ellos también trabajan, no pueden venir todos los días de la semana”, hizo la salvedad quien también se refugia en sus amigos y en sus abogados, Ana Rosenfeld y Martín Francolino.

