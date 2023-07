Nico Vázquez celebró las 100 funciones de Tootsie: 100 mil espectadores vieron el espectáculo

Se celebraron las 100 funciones de Tootsie

Nico Vázquez y el elenco de Tootsie celebraron los 100 mil espectadores en 100 funciones en el teatro Lola Membrives. Un aspecto llamativo es que desde que se estrenó la comedia el 16 de marzo han agotado todas las localidades en cada una de las funciones.

De esta manera, festejaron el éxito arrollador de esta obra que está basada en la multipremiada película de Sydney Pollack protagonizada por Dustin Hoffman que se había estrenado en 1982 y se convirtió en un clásico.

Tootsie es la historia de un actor arrogante y egocéntrico, quien no encuentra trabajo porque nadie lo soporta. Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la coprotagonista femenina. Pero se enamora de su compañera de reparto; entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira, porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre.

En la obra, que es una versión de Fernando Mallorens y Federico González del Pino, Nico se pone en el personaje de Tootsie y Julieta Nair Calvo encara el papel que interpretó Jessica Lange en la versión original. Además cuenta con la dirección de Mariano Demaría, el mismo director de Una semana nada más. La producción es de RGB Entertainment, Vázquez y Preludio.

Nico Vázquez con Gustavo Yankelevich

Desde su estreno, muchas figuras del espectáculo fueron a ver la obra, como Susana Giménez, quien generó revuelo en el teatro. “Con ustedes, la número uno del país: ¡Susana Giménez!”, presentó el protagonista y los focos mutaron desde el escenario hasta uno de los palcos, en el que la diva de los teléfonos recibió la ovación de la sala. Después de saludar al público, los protagonistas se acercaron a su posición para saludarla y agradecerle su presencia, mientras Susana no dejaba de elogiar la obra y el lleno total que mostraba la sala.

En sus redes sociales, Nico mostró parte del backstage de la visita de Susana. Allí se ve a los protagonistas con el productor Gustavo Yankelevich, el director Mariano Demaría y otros integrantes del staff. “Noche soñada con la 1″, escribió para documentar el encuentro. La que tampoco quiso perderse la fiesta fue Gimena Accardi, la mujer de Nico, que se sumó a la foto y lo documentó en sus redes con la histórica canción de la diva de los teléfonos: “Hola, Susana, te estamos llamando, queremos jugar”.

La visita de Susana Giménez a Tootsie, la obra de Nico Vázquez

También había asistido al Lola Membrives la otra gran diva de la televisión argentina: Mirtha Legrand. La Chiqui asistió acompañada por Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Alejandro Veroutis y sus asistentes Elvira y Gladys.

El grupo se ubicó en uno de los palcos principales de la sala, junto al que ocupaban los futbolistas Enzo Pérez y Franco Armani, figuras de River, club del que Nico es fanático. Al finalizar la función, el actor la presentó y le dedicó unas sentidas palabras. “Yo te admiro muchísimo y te agradezco la visibilidad que nos diste cada vez que fuimos a tu programa. Te quiero mucho Mirtha”, le dijo el actor sobre el escenario mientras el público la ovacionaba. Y, acto seguido, se dirigió hasta donde estaba ubicada la Chiqui para entregarle un ramo de flores.

“No puedo hablar, estoy emocionadísima. Una vez más, se confirma que el éxito no es gratuito, no es porque sí. Están llenando todas las noches y todo el mundo habla de Tootsie. La amamos a Tootsie. Vos sos fantástico, Nico. No te vino Lionel Messi, pero vine yo...”, señaló Mirtha con humor.

