La Tarde del Nueve: dos panelistas discutieron fuertemente en vivo y los conductores tuvieron que intervenir

La pelea a los gritos entre Ana Laura Román y Guille Barrios por Julieta Poggio.

Un tenso momento se vivió este sábado en la pantalla de El Nueve cuando Ana Laura Román y Guillermo Barrios protagonizaron un fuerte cruce en La Tarde del Nueve. El ida y vuelta de los panelistas se dio cuando comentaban sobre la última gala de la revista Gente, donde la ex Gran Hermano Julieta Poggio lució dos looks, la periodista no dejó de hacer picantes comentarios sobre uno de los vestidos y su colega no dudó en cuestionarla por su repudio hacia la joven.

“Chicos, tenía una frazada puesta...”, señaló Ana Laura sobre el vestido blanco que usó Poggio en la alfombra roja. “Eso es una falta de respeto para el diseñador, no está bueno”, lanzó Barrios. Aunque el resto del panel estaba a las risas por el cruce, la periodista no dudó en manifestar su incomodidad ante el comentario de Guille: “¡Ay, ay, ay! Guille Barrios dejá de ser mal compañero y chupamedias. Que preferís estar bien con Juli Poggio que con tus compañeros de trabajo. Así que cuidado”.

“No tengo que estar bien porque vos me lo digas, no sos mi mamá, no sos mi superiora, sos mi compañera de trabajo. Ubicate en la palmera, Ana Laura Román”, respondió con enojo Barrios. “¡Respetame vos como compañera de trabajo!”, insistió Román. “Yo te respeto”, aseguró el panelista. “No, no respetás”, reiteró Ana.

Los tonos de voz empezaron a aumentar y Barrios lanzó: “Estás acostumbrada a la época en la que todo era pleitesía, ahora no, es pluralidad la cosa. Cada uno puede opinar como quiera”. “No, no, ¿pleitesía de qué? Vos sos muy irrespetuoso, nada más tengo para decir”, preguntó asombrada Ana. “Está bien, señora Ana Laura Román. Hacemos todo lo que usted diga”, manifestó el panelista que también forma parte de Gossip.

“No, no, para nada... Pero respetá lo que digo yo”, le pidió Ana sobre lo que intentaba decirle a su compañero, que se enojaba cada vez más y agregó: “La que televisión que estás planteando, no es la que va. Y lo digo en serio”, a lo cual Guillermo respondió: “Si lo decís en serio, hacé terapia”.

Julieta Poggio en la gala de la revista Gente (RS Fotos)

Finalizada la tensa contienda, Pía Slapka-conductora del ciclo junto a Tomás Dente- interrumpió a los panelistas y les hizo un pedido: “Esto es un debate, hay que intercambiar, es valedero la opinión de Ana y la tuya. Mantengamos ese respeto”. Pero, la pelea continuó cuando Guillermo Barrios decidió dejar al descubierto de dónde surge la enemistad entre ambos: “Siempre la respeté, yo estoy cansado de que por mensajes se me diga que yo le falto el respeto. ¿Cuándo le falté el respeto? ¿Porque me guste Juli Poggio? ¿Porque no piense como ella? Es increíble...”.

“No, no, es porque no sabés debatir con respeto”, explicó Román sobre los mensajes que le ha enviado, pero Barrios no se quedó callado y se defendió: “Siempre debato con respeto y vos no me vas a dar lecciones a mí. Si vos estás enojada, ahora tenés a alguien que está enojado con vos”. Y Ana le respondió: “Siempre todo lo que yo digo es como que soy la loca”.

Tomas Dente dio por finalizada la discusión con estas palabras: “No deja de ser un debate entre compañeros, entre colegas... Todos convivimos armoniosamente en la divergencia. Así que los asuntos personales los dirimen afuera”, mientras que la producción les dio la orden de ir al corte para cortar la tensión que se generó por varios minutos y traspasó la pantalla.

