Mirtha Legrand fue a visitar a Nico Vázquez en Tootsie: “No te vino Lionel Messi pero vine yo”

Mirtha visitó a Nico Vázquez en Tootsie

Desde que debutó el pasado 16 de marzo, Tootsie se convirtió en el gran éxito de la Calle Corrientes. La obra protagonizada por Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo, con dirección de Mariano Demaría, se presenta a sala llena en cada función. Y nadie quiere perdérsela. De hecho, ya fueron varios los famosos que se hicieron presentes en el Teatro Lola Membrives para verla. Y este sábado fue el turno de la señora Mirtha Legrand, quien asistió acompañada por Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Alejandro Veroutis y sus asistentes Elvira y Gladys.

La diva disfruto de esta comedia, basada en la película de 1982 encabezada por Dustin Hoffman, desde uno de los palcos principales de la sala, junto al que ocupaban

los futbolistas Enzo Pérez y Franco Armani. Y, cuando finalizó la función, Nico la presentó y le dedicó unas sentidas palabras. “Yo te admiro muchísimo y te agradezco la visibilidad que nos diste cada vez que fuimos a tu programa. Te quiero mucho Mirtha”, le dijo el actor sobre el escenario mientras el público la ovacionaba. Y, acto seguido, se dirigió hasta donde estaba ubicada la Chiqui para entregarle un ramo de flores.

“No puedo hablar, estoy emocionadísima. Una vez más, se confirma que el éxito no es gratuito, no es porque sí. Están llenando todas las noches y todo el mundo habla de Tootsie. La amamos a Tootsie. Vos sos fantástico, Nico. No te vino Lionel Messi, pero vine yo... Y no pusiste una frase mía, te faltó el ‘mierda, carajo’. Muchas gracias, fue una noche inolvidable ¡Cómo bailan! ¡Cómo cantan! ¡Cómo todo! Son maravillosos. ”, dijo la conductora del mítico Almorzando con Mirtha Legrand, micrófono en mano, mientras toda la sala apuntaba a ella con sus teléfonos celulares.

Como es su costumbre, la diva le hizo una observación a Nico al marcarle que su personaje, que hace referencia a varias cuestiones de la televisión actual, no había incluido su más recordado exabrupto. Y también hizo alusión al lo ocurrido la semana pasada, cuando se corrió el rumor de que iba a estar presente en la sala el capitán de la selección argentina de fútbol, cosa que finalmente no sucedió.

Nico Vázquez frente a la multitud que esperaba a Lionel Messi (Instagram)

Cabe recordar que el sábado anterior había comenzado a circular la versión de que Messi iría a ver a Nico, de quien es amigo. Y, teniendo en cuenta que ese día había dos funciones, la primera a las 20 hs. y la segunda a las 22:30 hs., pasadas las 19 hs. la calle Corrientes se empezó a llenar de fanáticos y reporteros gráficos. Lo cierto, sin embargo, es que esa noche los jugadores del equipo dirigido por Lionel Scaloni tenían una cita en el predio de la AFA, dónde disfrutaron junto a sus familias de una fiesta íntima para celebrar la copa obtenida en Qatar 2022. Y hasta allí fue Messi junto a Antonella Roccuzzo, quien se divirtió bailando en el marco de una Bresh al igual que Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Dibu Martínez y su esposa Mandinha, y Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, entre otros.

Así las cosas, y al ver que tras la salida del público de la primera función se hacía imposible el ingreso de quienes tenían sus entradas para la segunda por la cantidad de gente agolpada en la puerta del teatro, Nico decidió salir personalmente para explicar que el futbolista no se iba a presentar en la sala ya que a esa misma hora estaba de festejo en Ezeiza.

“Buenas noches a todos. Quiero decirles con mucho respeto que no está Leo en la sala. Hoy no vino a ver la función. Está de festejo en Ezeiza. No viene Messi. Solo para que sepan. Quise salir yo para que me crean. No está, está festejando con todos los jugadores. ¿Ok? Gracias por el cariño”, le dijo Vázquez a los fanáticos. El video fue compartido en sus redes sociales por Guido Záffora, quien casualmente había ido a ver la comedia dirigida por Mariano Demaría junto a sus colegas Marcela Tauro, Maite Peñoñori, Karina Iavíccoli y Nancy Duré.

