Susana Giménez fue a ver Tootsie, el musical con Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo: “Noche soñada”

Susana Giménez fue a ver Tootsie, la obra con Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo

Tootsie es uno de los sucesos teatrales de la temporada y nadie se lo quiere perder. Desde su debut el 16 de marzo, el musical protagonizado por Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo agota sus funciones cada noche y los espectadores lo reconocen de pie, con aplausos sostenidos y ovaciones cerradas. Y entre el público suelen mezclarse algunas de las celebrities más destacadas del espectáculo local. La última fue Susana Giménez, quien aprovechando su estadía en el país se acercó al teatro Lola Membrives para comprobar el fenómeno con sus propios ojos.

“Con ustedes, la número uno del país: ¡Susana Giménez!”, presentó el protagonista y los focos mutaron desde el escenario hasta uno de los palcos, en el que la diva de los teléfonos recibió la ovación de la sala. Después de saludar al público, los protagonistas se acercaron a su posición para saludarla y agradecerle su presencia, mientras Susana no dejaba de elogiar la obra y el lleno total que mostraba la sala.

En sus redes sociales, Nico mostró parte del backstage de la visita de Susana. Allí se ve a los protagonistas con el productor Gustavo Yankelevich, el director Mariano Demaría y otros integrantes del staff. “Noche soñada con la 1″, escribió para documentar el encuentro. La que tampoco quiso perderse la fiesta fue Gimena Accardi, la mujer de Nico, que se sumó a la foto y lo documentó en sus redes con la histórica canción de la diva de los teléfonos: “Hola, Susana, te estamos llamando, queremos jugar”.

A principio de mes, también había asistido al Lola Membrives la otra gran diva de la televisión argentina: Mirtha Legrand. La Chiqui asistió acompañada por Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Alejandro Veroutis y sus asistentes Elvira y Gladys.

El grupo se ubicó en uno de los palcos principales de la sala, junto al que ocupaban los futbolistas Enzo Pérez y Franco Armani, figuras de River, club del que Nico es fanático. Al finalizar la función, el actor la presentó y le dedicó unas sentidas palabras. “Yo te admiro muchísimo y te agradezco la visibilidad que nos diste cada vez que fuimos a tu programa. Te quiero mucho Mirtha”, le dijo el actor sobre el escenario mientras el público la ovacionaba. Y, acto seguido, se dirigió hasta donde estaba ubicada la Chiqui para entregarle un ramo de flores.

“No puedo hablar, estoy emocionadísima. Una vez más, se confirma que el éxito no es gratuito, no es porque sí. Están llenando todas las noches y todo el mundo habla de Tootsie. La amamos a Tootsie. Vos sos fantástico, Nico. No te vino Lionel Messi, pero vine yo...”, señaló Mirtha con humor. La referencia era al rumor que había circulado durante los últimos partidos de la Selección en el país sobre que el capitán iría a ver a Nico, de quien es amigo.

Ni bien surgieron las versiones, la calle Corrientes se empezó a llenar de fanáticos y reporteros gráficos a la espera del ídolo rosarino. Lo cierto, sin embargo, es que esa noche los jugadores del equipo dirigido por Lionel Scaloni tenían una cita en el predio de la AFA, dónde disfrutaron junto a sus familias de una fiesta íntima para celebrar la copa obtenida en Qatar 2022.

Así las cosas, y al ver que tras la salida del público de la primera función se hacía imposible el ingreso de quienes tenían sus entradas para la segunda por la cantidad de gente agolpada en la puerta del teatro, Nico decidió salir personalmente para explicar que el futbolista no se iba a presentar en la sala ya que a esa misma hora estaba de festejo en Ezeiza.

