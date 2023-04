Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas se reencontraron en Tootsie: “Aplausos de pie”

Despues de 8 años de trabajar juntos Nico Vázquez, Benjamín Rojas y Gimena Accardi se volvieron a ver en Tootsie (Gentileza prensa Tootsie)

El trabajo los unió y fortaleció una amistad que comenzó ocho años atrás, cuando Nico Vázquez y Benjamín Rojas coincidieron en El otro lado de la cama, que resultó todo un éxito teatral. Si bien ya habían compartido algunos trabajos juntos, como en Casi Ángeles, la producción adolescente de Cris Morena, fue a partir de esa obra que consolidaron una relación de amistad que perdura hasta el día de hoy.

Tanto es así que los actores han compartido vacaciones junto a sus familias. Hace dos veranos, disfrutaron unos días en la playa cada uno con sus esposas: Nico con Gimena Accardi y Benja junto a su hija Rita y su mujer Martina Sánchez Acosta.

En esa oportunidad, los artistas usaron sus respectivas cuentas en la red social para subir las fotos que registraron los días que pasaron juntos y aprovecharon para compartir una imagen en donde podía verse al equipo completo. También hubo cálidos mensajes de uno y otro lado en donde expresaron el afecto que sienten el uno por el otro.

“Amigo incondicional, que con solo mirarnos nos entendemos. Por más atardeceres, risas, charlas y escenarios juntos. Te quiero”, le dijo el protagonista de Tootsie a su amigo. Y Benja le contestó: “Qué lindo volver a vernos ¡Te quiero!”.

Benja Rojas y Gimena Accardi ovacionaron a Nico Vázquez desde la platea de Tootsie (Gentileza prensa Tootsie)

La última vez que trabajaron juntos fue en la obra de teatro Una semana más, junto a Flor Vigna cuando comenzó la pandemia y tuvieron que suspender las funciones.

En esta oportunidad, Benjamín asistió al Teatro Lola Membrives a ver interpretar a su amigo el personaje que inmortalizó Dustin Hoffman allá por los años 80, que viene siendo un éxito de cartelera todas las noches desde que se estrenó hace casi un mes. Sentado al lado de Gimena Accardi, los dos aplaudieron y ovacionaron a los actores de la obra, y en particular a Nico haciendo de Tootsie.

Gime y Rojas postearon en sus redes sociales un pequeño video con la imagen de lo que pasaba en el teatro. “Qué noche especial... Volvió el tridente, pero esta vez con dos abajo del escenario y aplaudiendo de pie”, expresó la actriz, etiquetando a Rojas y a Nico, que se lució en escena, como lo viene haciendo en todas las funciones.

Para Nico esta interpretación fue un desafío especial. Según contó él mismo en diálogo con Teleshow antes de estrenar la primera función, “es el personaje más hermoso que me tocó interpretar”. En la comedia, Vázquez asume dos personajes, a los que entra y sale en cuestión de segundos, y eso demanda un desafío mayor. Tootsie cuenta la historia de un actor de mal carácter (el personaje se llama Santiago, como el hermano de Nico fallecido en 2016)) que lleva años sin ser contratado y, desesperado por reunir dinero para montar una obra de teatro, decide vestirse de mujer y audicionar para obtener un papel en una telenovela. Para su sorpresa, queda elegido y la producción se convierte en un éxito, por lo que debe conservar su doble identidad (a la que bautiza como Dorita Sánchez).

El sentido abrazo entre Nico Vázquez y Benja Rojas en Tootsie (Gentileza Prensa Tootsie)

Para preparar su personaje, Vázquez tuvo que pasar por una dieta estricta para bajar de peso. “Bajé 5 kilos con Daniel Cajarabilla, que es un entrenador que yo vengo laburando pero para un resultado contrario, para estar como bien marcado. Así desapareció el brazo, desapareció la bolita que yo tenía marcada siempre, mis hombros, empezamos a achicar un poco todo lo que era la cintura. Eso me requirió un cambio bastante fuerte, físico y aeróbico. La voz mixta con Vir Módica, que es la directora vocal, fue para mí fundamental. Empecé mucho tiempo antes solo y el primer día que se lo mostré, me dijo: “Sí, es esto”. “Listo, ¿Cómo hacer para poder mantenerla durante tanto tiempo sin lastimarme?”. El maquillaje me ayudó muchísimo a encontrarme con esa belleza que tiene que tener el personaje femenino”, había revelado muy entusiasmado.

